Resident Evil Village: 5 Minuten Gameplay veröffentlicht + Trailer

"Resident Evil Village" erscheint unter anderem für die PlayStation 4 und PlayStation 5.

In einem Livestreams präsentierte Capcom vor wenigen Momenten circa fünf Minuten neues Gamesplaymaterial aus dem kommenden „Resident Evil Village“. Dieses gewährt unter anderem einen genaueren Blick auf das Innere des Schlosses und dessen nach Blut dürstenden Bewohnern. Darüber hinaus veröffentlichte das japanische Unternehmen ebenfalls einen neuen Trailer zum Survival-Horror-Game. Beide Videos findet ihr wie gewohnt weiter unten im Artikel.

Action, Verfolgungen und Verteidigung

Bekanntlich schlüpfen wir im kommenden achten Hauptteil der „Resident Evil“-Saga erneut in die virtuelle Haut von Ethan Winters, der bereits im Vorgänger die Hauptrolle spielte. Gemeinsam mit seiner Frau Mia will er ein neues Leben beginnen, doch die Albträume von damals holen sie ein. Diesmal muss sich Ethan durch ein Dorf und ein großes Schloss schlagen, in dem einmal mehr blutrünstige Monster Jagd auf ihn beziehungsweise euch machen. Unter anderem eine Gruppe von verrückten Damen, die ihn auseinandernehmen wollen.

Wie das Gameplay-Video zeigt, können wir uns dabei erneut auf einige Konstanten des „Resident Evil“-Inventars freuen, das an jenes aus „RE4“ angelehnt ist. Entsprechend belegen Waffen und andere Gegenstände, abhängig von ihrer Größe, unterschiedlich viel Platz in euren digitalen Taschen. Immer dabei hat Ethan ein Messer, mit dem sich allerlei Gegenstände zerschlagen lassen, um so an nützliche Items zu gelangen. Darüber hinaus ist mit dem Duke ein Charakter dabei, der eine ähnliche Rolle wie der Händler in „Resident Evil 4“ spielen soll.

Des Weiteren kann Ethan wieder feindliche Attacken blocken, um so weniger Schaden zu erleiden. Eine Fähigkeit, die bereits im Vorgänger „Resident Evil 7“ überaus praktisch war und nun wohl mehr Gewicht zu bekommen scheint. Jeder Gegnertyp soll dabei ganz eigene Angriffsmuster haben und die Spieler somit immer vor neue Herausforderungen stellen. Doch nicht nur diverse Monster, sondern auch Fallen und andere Überraschungen sollen uns das Überleben im kommenden Survival-Horrortitel ordentlich schwer machen. Zur Not bleibt Ethan nur die Flucht übrig.

„Resident Evil Village“ erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Wie gefallen euch die neuen Spielszenen aus „Resident Evil Village“?

