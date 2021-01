Uncharted: Der Kinostart wurde auf 2022 verschoben

Der kommende Actionfilm "Uncharted" wird nicht mehr in diesem Jahr in die Kinos kommen. Stattdessen hat sich Sony Pictures für eine Verschiebung auf das nächste Jahr entschieden.

Nathan Drakes Leinwanddebüt wird noch etwas länger auf sich warten lassen. Wie Sony Pictures mitteilte, wird man den ursprünglich geplanten Kinostart von „Uncharted“ nicht einhalten. Anstelle des 16. Juli 2021 haben die Verantwortlichen ab sofort den 11. Februar 2022 ins Auge gefasst. Somit wird man noch einige Zeit warten müssen, wenn man Tom Holland und Mark Wahlberg in Aktion erleben möchte.

Ein ungewöhnliches Duo

Mit „Uncharted“ möchten Sony Pictures, Naughty Dog und PlayStation eine Vorgeschichte zur Videospielreihe auf die Leinwand bringen, in der ein junger Nathan Drake (Tom Holland) mit seinem Freund und Mentor Victor „Sully“ Sullivan (Mark Wahlberg) auf ein Abenteuer gehen wird. Als Regisseur zeigt sich Ruben Fleischer („Zombieland“, „Venom“) verantwortlich.

Bisher haben die Verantwortlichen noch keine konkreten Details zur Handlung des Films verraten, weswegen noch nicht klar ist, wohin es Naughty Dogs Abenteurer verschlagen wird. Sobald weitere Informationen mitgeteilt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Im Übrigen ist „Uncharted“ nicht der einzige Film von Sony Pictures, der verschoben wurde. „Ghostbusters: Afterlife“ startet nun erst am 11. November 2021 und nicht mehr am 11. Juni 2021. „Cinderella“ verschiebt sich von Februar 2021 auf den 16. Juli 2021, während „Peter Rabbit 2: The Runaway“ am 11. Juni 2021 anlaufen soll. Zuvor war das Osterwochenende geplant gewesen.

Naughty Dogs „Uncharted“-Spielereihe nahm 2007 mit „Uncharted: Drakes Schicksal“ auf der PlayStation 3 ihren Anfang und konnte bis heute sechs Teile verbuchen. Zuletzt waren bereits Gerüchte aufgetaucht, die auf einen weiteren Ableger hindeuten würden. Demnach könnte die Reihe bei einem anderen Studio fortgesetzt werden, während sich Naughty Dog um neue Projekte kümmert.

