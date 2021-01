Werewolf The Apocalypse – Earthblood: Spielzeit kurz vor Launch eingegrenzt und weiteres Gameplay

"Werewolf The Apocalypse - Earthblood" erscheint im Sommer für Konsolen und PC.

Cyanide bewegt sich mit dem kommenden „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ auf neuen Pfaden. Mit den actionlastigen Kämpfen sieht es nach einer ziemlich anderen Perspektive aus als das, woran der Entwickler in der Vergangenheit typischerweise Hand anlegte. Doch wie lange wird der Titel die Spieler im Schnitt beschäftigen? Diese Frage wurde heute mit Einschränkungen beantwortet.

12 Stunden für die Hauptkampagne

In einem Interview mit GamingBolt nannte der Game Director Julien Desourteaux eine grobe Zahl. Er erwähnte, dass die Spielzeit zwar variieren wird, abhängig davon, wie ihr bestimmte Situationen angeht. Doch die durchschnittliche Spielzeit sollte etwa zwölf Stunden betragen – wenn ihr euch nur an die Hauptgeschichte haltet.

„Es ist ziemlich schwer zu sagen, weil es wirklich davon abhängt, wie die Spieler sich Zeit nehmen und die Situationen analysieren, denen sie begegnen, oder die Levels erkunden“, so Desourteaux. „Aber grob gesagt, bei einer reinen Erfahrung, die sich nur auf die Hauptziele konzentriert, wird es etwa 12 Stunden dauern.“

Mit zwölf Stunden für die Hauptkampagne ist „Werewolf The Apocalypse – Earthblood“ ein durchaus solides Spiel. Hinzu kommen die gewohnten Nebenmissionen, mit denen die Spielzeit nochmals angehoben wird.

In „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Cahal, einem ehemals von seinem Clan verbannten Werwolf, der in seine Heimat zurückkehrt und das Ziel verfolgt, seinem gefährdeten Clan zu helfen. Damit dieses Unterfangen von Erfolg gekrönt ist, muss Cahal zunächst lernen, seine Wut zu beherrschen.

„Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ erscheint am 4. Februar 2021 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Falls ihr vor dem Launch mehr über den Titel in Erfahrung bringen möchtet, dann werft einen Blick auf unsere Themen-Übersicht.

Update: Nacon hat heute ein Entwicklervideo nachgereicht, in dem auch kurze Spielszenen zu sehen sind.

