Diablo 2: Arbeitet Vicarious Visions an einem Remake? – Studio schließt sich Blizzard an

Blizzard Entertainment hat Unterstützung des New Yorker Entwicklungsstudios Vicarious Visions für mehrere Projekte erhalten. Laut einem Bericht soll sich auch ein Remake von "Diablo 2" in Arbeit befinden.

"Diablo 4" befindet sich aktuell ebenfalls bei Blizzard Entertainment in Entwicklung.

In den vergangenen Jahren konnte das Entwicklerstudio Vicarious Visions mit den Remakes „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ und „Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2“ Aufsehen erregen. Nachdem man diese Neuauflagen für Activision entwickelt hat, wurde das Studio nun an Blizzard Entertainment gebunden.

Wie die Verantwortlichen von Activision Blizzard gegenüber GamesIndustry.biz bestätigten, konzentriert sich Vicarious Visions fortan ausschließlich auf „existierende Blizzard-Spiele und -Initiativen.“ Allerdings hat man nicht offiziell bekanntgegeben, an welchem Projekt das Studio aus Albany, New York arbeitet und wie lange es bereits Blizzard Entertainment angehört. Studiooberhaupt Jena Oneal wurde auch zum Executive Vice President of Development bei Blizzard ernannt, weshalb Simon Ebejer, der frühere COO von Vicarious Visions, zukünftig das Studio leiten wird.

Blizzard benötigte Hilfe

Interessanterweise hat sich auch Jason Schreier, der überaus gut informierte Bloomberg-Journalist, zu Wort gemeldet und einen Einblick in die Pläne des Studios gegeben. Demnach soll Vicarious Visions seit dem letzten Jahr an der „Diablo“-Marke arbeiten. Unter anderem soll sich ein Remake von „Diablo 2“ in Entwicklung befinden.

An dem Remake soll zuvor Blizzards Team I gearbeitet haben. Nachdem „Warcraft III: Reforged“ überaus negativ aufgenommen wurde, hatten die Teammitglieder Fehlersuche betrieben und waren zu dem Schluss gekommen, dass eine schlechte Planung, Fehlkommunikation und eine überstürzte Veröffentlichung aufgrund des finanziellen Drucks durch die Führungsetage die Wurzeln allen Übels waren. Um ein ähnliches Schicksal beim Remake von „Diablo 2“ zu vermeiden, hat man Team I abgezogen und das Team hinter dem ebenfalls in Entwicklung befindlichen „Diablo 4“ an das Projekt gesetzt. Eine Gruppe von Vicarious Visions soll die Entwicklung unterstützen.

Am 15. Oktober 2020 wurde Team I neu organisiert, wobei man den Teammitgliedern die Möglichkeit gab, sich für neue Positionen im Unternehmen zu bewerben. Wer keine neue Position fand, wurde nach und nach entlassen oder verließ das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um unabhängigen Studios ehemaliger Blizzard-Mitarbeiter beizutreten. Im Übrigen wurde an dem Tag auch die weitere Entwicklung von „StarCraft II“ bei Team I eingestellt. Wer aktuell für die weitere Unterstützung von „Warcraft III: Reforged“ verantwortlich ist, wurde nicht verraten.

Ein Blizzard-Firmensprecher wollte bisher keinen Kommentar zu dem Bloomberg-Bericht abgeben. Stattdessen wurde nur bestätigt, dass Vicarious Visions seit einiger Zeit mit Blizzard Entertainment zusammenarbeitet. Sollten weitere Informationen oder eine offizielle Ankündigung folgen, bringen wir euch selbstverständlich auf den aktuellen Stand.

