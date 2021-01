Assassin’s Creed Valhalla: Zukünftiger Patch soll Lippensynchronität wiederherstellen

In Zukunft möchte Ubisoft Montreal weitere Patches für "Assassin's Creed: Valhalla" veröffentlichen. Unter anderem möchte man das Problem der Lippensynchronität beheben, das seit dem letzten Update im Rollenspiel auftritt.

Ubisofts Open-World Rollenspiel „Assassin’s Creed: Valhalla“ hat seit der Veröffentlichung im vergangenen November mit einigen technischen Problemen zu kämpfen, die die zuständigen Entwickler von Ubisoft Montreal nach und nach mit verschiedenen Patches aus der Welt schaffen wollten. Mit dem letzten Update 1.1.1 hat man jedoch einen Fehler eingeführt, der manchen Spielern etwas sauer aufstößt. So kann es in Zwischensequenzen zu komischen Gesichtsanimationen kommen, sodass eine Lippensynchronität nicht mehr gewährleistet ist.

Einige Fehler warten auf die Bearbeitung

Nun haben die Entwickler in den offiziellen Foren bestätigt, dass man sich dieses Problem genauer anschaut und mit einem zukünftigen Update beheben möchte. Aber auch andere Fehler möchte man angehen, da es vorkommen kann, dass keine Fische an den Küsten oder im Ozean auftauchen. Aber auch verschiedene Quests können nicht fortgesetzt werden, da ungewöhnliche Geschehnisse den Fortschritt verhindern. Bei manchen Spielern wird auch das letzte Mitglied des Ordens der Ältesten nicht enthüllt. Eine vollständige Übersicht aller Probleme, die aktuell bearbeitet und auch untersucht werden, kann man in den offiziellen Foren entdecken.

Allerdings haben die Entwickler noch nicht verraten, wann die Spieler mit dem nächsten Update für „Assassin’s Creed: Valhalla“ rechnen können. Sobald Ubisoft eine entsprechende Ankündigung vornimmt oder den etwaigen Patch zum Download bereitstellt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

„Assassin’s Creed: Valhalla“ erschien am 10. November 2020 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, den PC und Google Stadia. Weitere Nachrichten zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

