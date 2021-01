Cyberpunk 2077: CD Projekt liefert Workaround zum kritischen „Down on the Street“-Bug

Mit dem Update 1.1 schlich sich ein kritischer Fehler in "Cyberpunk 2077" ein, der den erfolgreichen Abschluss der "Down on the Street"-Mission verhindert. Heute lieferte CD Projekt einen vorübergehenden Workaround, bis eine finale Lösung des Problems vorliegt.

"Cyberpunk 2077" kämpft weiter mit Problemen.

Vor wenigen Tagen veröffentlichten die Entwickler von CD Projekt ein neues Update, das die Konsolen-Version von „Cyberpunk 2077“ auf die Version 1.1 hob.

Schnell zeichnete sich ab, dass der Patch 1.1 mehr Probleme mit sich brachte, als er im Endeffekt behob. So klagten die Spieler nach der Installation des Updates nicht nur über regelmäßige Abstürze. Darüber hinaus schlich sich mit dem aktuellen Update ein kritischer Fehler ein, der einen erfolgreichen Abschluss der „Down on the Street“-Mission verhindert, da Takemura am Telefon nicht wie vorgesehen spricht.

Zum Thema: Cyberpunk 2077: Update 1.1 sorgt für Abstürze und kritische Fehler

In einer aktuellen Mitteilung wiesen die Macher von CD Projekt darauf hin, dass bereits an einer Lösung gearbeitet wird: „Wir untersuchen derzeit das Problem, bei dem das Gespräch mit Takemura möglicherweise nicht während der Quest ‚Down on the Street‘ beginnt.“

Wer einen Spielstand sein Eigen nennen sollte, auf dem die „Down on the Street“-Mission noch nicht aktiviert wurde, kann das Problem mit dem folgenden Workaround umgehen, bis eine finale Lösung vorliegt.

Der Workaround im Detail

Lade einen Speicherstand, bevor Takemura und V Wakakos Büro verlassen. Beende das Gespräch mit Takemura sofort ausserhalb des Büros. Überspringe nach dem Ende des Gesprächs 23 Stunden sowie sobald die Quest aktualisiert wurde. Überprüfe, ob der Holocall ausgelöst wird und der Dialog mit Takemura beginnt.

Quelle: Support CD Projekt

