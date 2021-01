Electronic Arts: Patent deutet ein neues System für Ingame-Währung an

Wie ein aktuelles Patent andeutet, könnte Electronic Arts an einem neuen System für Ingame-Währung arbeiten. Mit diesem wäre es möglich, entsprechende Währung in einem Spiel von EA zu verdienen und sie in einem anderen auszugeben.

Electronic Arts: Neues System für Ingame-Währung in Arbeit?

Zum Start in die neue Woche erreichten uns Details zu einem aktuellen Patent des US-Publishers Electronic Arts, das bereits am 19. Januar 2021 bewilligt wurde.

Das besagte Patent beschreibt ein neues System, mit dem Electronic Arts den Umgang mit Ingame- beziehungsweise Prämium-Währung in hauseigenen Spielen revolutionieren könnte. Wie es in der Beschreibung des Patents heißt, wäre es mit dem besagten Systems möglich, Ingame-Währung in einem Spiel von Electronic Arts zu verdienen und sie in Inhalte eines anderen EA-Titels zu investieren.

Drittanbieter als Authentifizierung der Transaktionen

Ein Beispiel: Indem ihr bestimmte Aufgaben in „Anthem“ abschließt, verdient ihr Einheiten einer entsprechenden Ingame-Währung und könnt diese anschließend in Skins beziehungsweise Premium-Inhalte von „Star Wars: Battlefront 2“ oder anderen Spielen aus dem Hause Electronic Arts investieren. Für die Authentifizierung der Transaktion könnte eine dritte Quelle beziehungsweise ein Service wie Facebook herangezogen werden.

Durch das neue System wäre es einfacher, Ingame-Währung in EA-Spielen zu sammeln und diese in Premium-Inhalte zu investieren. Ob ein System dieser Art ausreicht, um den ramponierten Ruf, den sich Electronic Arts im Bereich der Mikrotransaktionen vor allem mit „Star Wars Battlefront 2“ erarbeitete, wieder aufzupolieren, scheint fraglich.

Zumal ein bewilligtes Patent nicht zwangsläufig bedeutet, dass das darin beschriebene Konzept auch umgesetzt wird. Das komplette Patent und die damit verbundenen Beschreibungen findet ihr hier.

