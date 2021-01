Nioh 2: Koei Tecmo enthüllt neue Absatzzahl

Zu "Nioh 2" wurde eine neue Verkaufszahl genannt, die sich dank der in Kürze erscheinenden "Nioh 2 Remastered - The Complete Edition" nochmals spürbar erhöhen dürfte. Auch zu "Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy" traf eine Zahl ein.

"Nioh 2" wurde weltweit mehr als 1,4 Millionen Mal abgesetzt.

Koei Tecmo hat zum Wochenstart die Q3-Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Der Bericht umfasst unter anderem die Verkaufs- bzw. Auslieferungszahlen der neusten Veröffentlichungen.

Mehr als 1,4 Millionen

Bestätigt wurde, dass „Nioh 2“ aus dem Entwicklerstudio Team Ninja seit der Veröffentlichung weltweit mehr als 1,4 Millionen Mal abgesetzt wurde. Ergänzend zu den drei Story-DLC-Packs, die im Laufe des letzten Jahres veröffentlicht wurden, ist das Interesse am Basisspiel nach wie vor stark.

„Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy“ wurde im Dezember in Japan und Asien veröffentlicht und fand rund 220.000 Abnehmer. Das Original kam innerhalb von elf Monaten nach der Veröffentlichung in denselben Regionen auf 500.000 Verkäufe. Da das Sequel in Nordamerika und Europa morgen für PC, Nintendo Switch, PS4 und PS5 nachgereicht wird, kann der Vorgänger durchaus noch übertroffen werden.

In der Zwischenzeit bereitet sich Koei Tecmo auf die Veröffentlichung auf „Nioh 2 – The Complete Edition“ vor. Das Komplettpaket erscheint in der kommenden Woche für PS4 und PS5. Darüber hinaus werden für Sonys New-Gen-Konsole „Nioh 2 Remastered – The Complete Edition“ und „Nioh Remastered – The Complete Edition“ auf den Markt gebracht.

Die Spiele sollen mit einer 4K-Auflösung und bis zu 120 FPS beeindrucken und können ab dem 5. Februar 2021 wahlweise in der „The Nioh Collection“ erworben werden.

Zum Thema

Vor einigen Tagen berichteten wir, dass „Nioh 2“ mit einem Update auf die Version 1.23 gebracht wurde. Mit der Aktualisierung fanden unter anderem Änderungen an den Waffen in den Titel. Mehr zu „Nioh 2“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

