Star Wars Knights of the Old Republic: Mehrere Quellen bestätigen neuen Titel

Wie mehrere Quellen bestätigen, soll sich in der Tat ein neues Kapitel der "Star Wars: Knights of the Old Republic"-Saga in Arbeit befinden. Für die Entwicklung ist demnach ein bisher nicht genanntes Studio verantwortlich.

Befindet sich ein neues "Star Wars: Knights of the Old Republic" in Arbeit?

In der Vergangenheit kam immer wieder das Gerücht auf, dass hinter den Kulissen an einem neuen „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Titel gearbeitet wird.

Auch im neuen Jahr wollen die Gerüchte nicht abebben. So berichten derzeit gleich mehrere Quellen, dass sich in der Tat ein neues „Star Wars: Knights of the Old Republic“ in Arbeit befindet – darunter der als verlässliche Quelle geltende „Star Wars“-Insider „Bespin Bulletin“. Wie dieser in einem aktuellen Podcast berichtet, arbeitet ein nicht näher genanntes Studio, das nicht mit Electronic Arts in Verbindung steht, an dem Projekt.

Release erst 2023 oder später?

Da EA nicht für das neue „Star Wars: Knights of the Old Republic“-Abenteuer verantwortlich sein soll, wird dieses wohl frühestens im Jahr 2023 erscheinen, in dem der entsprechende Exklusiv-Deal zwischen EA und Disney endet. Weiter möchte „Bespin Bulletin“ in Erfahrung gebracht haben, dass an einem „Star Wars“-Titel mit einem Kopfgeldjäger sowie einem kleineren „Star Wars“-Projekt gearbeitet wird, das bei EA entsteht.

„Bei meinen Nachforschungen habe ich erfahren, dass sich irgendwo ein Knights of the Old Republic-Projekt in Entwicklung befindet. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten und ich habe auch herausgefunden, dass Jason Schreier gesagt hat, dass es nicht bei EA entwickelt wird und dass wir ’niemals erraten‘ werden, wer das Studio ist, das dieses Spiel macht“, so „Bespin Bulletin“.

Weiter führte der Insider aus: „Ich weiß nicht, ob das Kopfgeldjäger-Spiel bei ihnen [EA] ist oder ob es bei Ubisoft ist. Aber ja, EA arbeitet an etwas und es gibt ein weiteres unangekündigtes Star Wars-Spiel bei EA, von dem ich jedoch nicht weiß, um was es sich handelt. Ich glaube nicht, dass es Battlefront 3 ist.“

Nate Najda von den Wushu Studios, die hin und wieder über unangekündigte Spiele spricht, weist ebenfalls darauf hin, dass sich ein neues „Star Wars: Knights of the Old Republic“ in Entwicklung befindet. Von offizieller Seite wurden die aktuellen Gerüchte bisher allerdings nicht kommentiert oder gar bestätigt.

Quelle: Videogameschronicle

