Atelier Ryza 2: Release für PS5 und PS4 steht bevor – Launch-Trailer veröffentlicht

Der westliche Launch-Trailer zum JRPG "Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy" ist da. Der Titel wird in Europa am 29. Januar 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, PS5 und Nintendo Switch auf den Markt gebracht.

Ab Freitag könnt ihr hierzulande loslegen.

Koei Tecmo Games und Gust präsentieren den für den Westen bestimmten Launch-Trailer zum JRPG „Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy“. Nicht ohne Grund, denn in Europa wird der Titel am 29. Januar 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, PS5 und Nintendo Switch auf den Markt gebracht.

Im 22. Atelier-Titel begleitet ihr Ryza und ihre Freunde auf einem neuen Abenteuer und erkundet mit ihnen altertümliche Ruinen. Zugleich deckt ihr die Geheimnisse hinter der verlorenen Legende der Royal Capital auf. Auf ihrer Reise begegnen Ryza und ihre Freunde verschiedenen Gegnern und Monstern.

Aufträge am Schwarze Brett

Zunächst werden Quests angenommen: Die Bürger der Royal Capital nutzen das Schwarze Brett, um ihre Aufträge auszuschreiben, die von Besorgungen bis hin zum Bezwingen von Kreaturen reichen. Als Belohnung erhält Ryza Geld, Materialien und sogar Fähigkeitspunkte.

Auch zu den Gameplay-Mechaniken liegen Details vor. Die Gruppen bestehen aus drei Kampfmitgliedern und einem Sub-Mitglied. Helden können im Kampf Fähigkeits-Action-Punkte sowie Core-Charges sammeln. Zum Einsatz kommt dabei ein Echtzeit-Taktik-Kampfsystem.

„Häufen Gruppenmitglieder Action-Punkte an, können die Charaktere eine Reihe an zusammenhängenden Fähigkeiten im Kampf nutzen. Wenn Gruppenmitglieder eine Fähigkeits-Kette verwenden, nimmt die Stärke aller Fähigkeiten sowie die Anzahl an Core-Charges zu, die durch jede Attacke generiert werden. Diese werden ebenfalls benötigt, um diverse Gegenstände zu nutzen, die es dem Spieler erlauben, mächtige Attacken einzusetzen, beispielsweise Bomben“, so die Macher.

Das Nutzen von Fähigkeiten füllt eine besondere Leiste auf. Und sobald die nächste Stufe erreicht wird, verbessert sich das Tactics-Level. Davon profitiert die Treffergenauigkeit der regulären Angriffe und die Action-Points werden schneller generiert. Wurde das Tactics-Level voll aufgefüllt, kann eine spezielle Technik eingesetzt werden: The Fatal Drive.

Zum Thema

Falls ihr den Titel innerhalb der ersten beiden Wochen nach der Veröffentlichung erwerbt, erhaltet ihr einen Code für das Summer Fashion Costume-Set. Spieler mit einem alten Speicherstand von „Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout“ können außerdem das Classic Costume-Set freischalten, das Outfits für Ryza und ihre Freunde aus dem ersten „Ryza“-Spiel enthält.

