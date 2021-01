Biomutant: Release-Termin enthüllt – Kung-Fu-RPG erscheint im Mai

Der Termin wurde in Stein gemeißelt. Ab Mai könnt ihr eure Kung-Fu-Tour beginnen.

Nach etlichen Verschiebungen und Verzögerungen steht der Termin von „Biomutant“ fest. Erscheinen wird das Open-World-Rollenspiel demnach am 25. Mai 2021 für PC, PS4 und Xbox One. Die neuen Konsolen wurden nicht beim Namen genannt. Allerdings kann „Biomutant“ dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PS5 und Xbox Series X/S gespielt werden.

Release in mehreren Editions

Weitere Details zu „Biomutant“ und zum Release sollen in den kommenden Wochen geteilt werden. Fest steht bereits, dass neben einer Standard Edition auch eine Collector’s Edition und eine Atomic Edition angeboten werden. Wir berichteten schon vor langer Zeit.

Angekündigt wurde „Biomutant“ auf der Gamescom 2017. Danach wurde es recht ruhig, was einen Einfluss auf den anfangs aufkeimenden Hype hatte. Im Juni 2020 räumte der Creative Director Stefan Ljungqvist dann ein, dass es zahlreiche technische und künstlerische Herausforderungen gebe, vor allem bei einem solch kleinen Team.

Im Anschluss begannen die Entwickler damit, das Spiel aufzuräumen, Fehler zu beheben und dafür zu sorgen, dass die Spieler im fertigen „Biomutant“ wissen, was sie überhaupt machen sollen. Immerhin bietet der Open-World-Titel eine Menge Freiheiten und die Spieler sind quasi in der Lage, schon in der ersten Stunde in Gebiete zu reisen, die sie gerne aufsuchen möchten.

Mit „Biomutant“ erwartet euch ein mythisches, postapokalyptisches Kung-Fu-RPG, das in einer offenen Spielwelt beheimatet ist. Den Entwicklern zufolge bekommt ihr ein einzigartiges Martial-Arts-Kampfsystem, das euch die Möglichkeit gibt, Nahkampf, Schießen und Mutationsaktionen miteinander zu kombinieren.

Und auch mit Zusatzinhalten wird der Titel womöglich erweitert. In einem vorangegangenen Interview betonten die Macher, dass „Biomutant“ mit Download-Erweiterungen ausgestattet werden könnte. Doch bevor die Befürchtung aufkommt: Mikrotransaktionen sind nichts, was der Entwickler laut der eigenen Aussage anstrebt. Mehr zu „Biomutant“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

