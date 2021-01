MLB The Show 21: Offizielle Premiere erfolgt in Kürze

"MLB The Show 21" wird im Februar enthüllt.

Vor allem in den USA erfreut sich die von den Sony San Diego Studios entwickelte und von Sony Interactive Entertainment veröffentlichte Baseball-Simulation „MLB The Show“ großer Beliebtheit.

Auch wenn man sicherlich nicht über hellseherische Fähigkeiten verfügen musste, um vorhersagen zu können, dass die Reihe im Jahr 2021 in ihre nächste Runde gehen wird, stand bisher noch in den Sternen, wann mit der offiziellen Enthüllung von „MLB The Show 21“ zu rechnen ist. Diesbezüglich wurde nun für Klarheit gesorgt.

Nachdem zunächst eine entsprechende Alterseinstufung beim brasilianischen Rating-Board auftauchte, wurde über den offiziellen Twitter-Kanal noch einmal bestätigt, dass „MLB The Show 21“ im Laufe des kommenden Monats offiziell angekündigt beziehungsweise vorgestellt wird. Laut der Alterseinstufung aus Brasilien wird der neue Ableger unter anderem für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht.

Allerdings dürften neben den PlayStation-Konsolen noch weitere Systeme mit „MLB The Show 21“ versorgt werden. Im vergangenen Jahr gelang es Sony Interactive Entertainment zwar, den Exklusiv-Deal mit der Major League Baseball (kurz: MLB) zu verlängern, Vorgabe der MLB war es jedoch, dass „MLB The Show“ zukünftig in Form einer Multiplattform-Serie veröffentlicht wird.

Weitere Details zu diesem Thema dürften im Februar folgen.

MLB The Show 21 has been rated for PS5 and PS4 in Brazil: https://t.co/acGGcTo1BK

Not rated for additional platforms. But should be noted that the announcement that the series would go multiplatform stated it’d happen „as early as 2021,“ so it may not necessarily be this year. pic.twitter.com/8Mxd3Jjm93

— Gematsu (@gematsucom) January 22, 2021