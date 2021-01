Red Dead Online: Boni auf Crafting und Jagd, Login-Belohnungen, Rabatte & mehr

Besitzer von "Red Dead Online" sollen auch in dieser Woche einen Blick in den Western-Shooter werfen. Die wöchentlichen Rabatte und Aktionen wurden freigeschaltet.

In dieser Woche solltet ihr euch mit einem Lagerfeuer beschäftigen.

In „Red Dead Online“ warten in dieser Woche einmal mehr neue Rabatte, Aktionen und Besonderheiten auf euch. Angesprochen werden nicht zuletzt Amateurköche und -chemiker.

Sämtliche Produzenten, die am Lagerfeuer einen beliebigen Gegenstand herstellen, bekommen in dieser Woche drei Sammlerstücke zum Verkauf an Madam Nazar. Die Herstellung eines beliebigen Artikels in Gus‘ Geschäft lässt euch wiederum in den Besitz eines kostenlosen Huts (bis Rang 14) kommen. Obendrauf gibt es 50 Rabatt auf ein beliebiges Paar Stiefel. Beim Kauf einer Broschüre erhaltet ihr zusätzlich eine Schatzkarte.

Und alle Spieler, die „Red Dead Online“ bis zum 1. Februar 2021 spielen, erhalten 5x Waffenöl und 50 Kleinwildpfeile.

Rabatte der Woche

40 Prozent Rabatt gibt es in dieser Woche auf Kleidung, die in Gus Macmillans Geschäft hergestellt wurde. Und Jäger sparen 30 Prozent beim Kauf von Gus‘ Amuletten und Varianten des verbesserten Bogens.

Weitere Rabatte:

40 % auf den Bogen, verbesserten Bogen & Broschüren zur Herstellung von Tonika

50 % auf Angelköder, Raubtierköder & Pflanzenfresserköder

30 % auf Broschüren zur Herstellung von Waffen & auf die Angelrute

Prime Gaming

Der Deal mit Prime Gaming läuft nach wie vor. Verknüpfte Spieler erhalten in dieser Woche:

eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz

einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen

Zum Thema

Alle Spieler, die ihr Konto bis zum 15. Februar mit Prime Gaming verbinden, bekommen 50 Prozent Rabatt auf den LeMat-Revolver und einen Poncho ihrer Wahl. Hinzu kommt ein Gratisangebot für einen Zweitholster und jeweils 100 Schuss Hochgeschwindigkeits- und Explosivmunition für Revolver.

