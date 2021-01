The Last of Us Part 2: Die meisten Game of the Year-Awards aller Zeiten

"The Last of Us Part 2" ist jetzt offiziell das Spiel mit den meisten Game of the Year-Auszeichnungen überhaupt. Mit 261 gewonnenen Awards konnte sogar "The Witcher 3: Wild Hunt" übertroffen werden.

"The Last of Us Part " hat nach aktuellem Stand 261 GOTY-Awards gewonnen.

Anfang des Monats berichteten wir darüber, dass der Blockbuster-Titel „The Last of Us Part 2“ 181 Game of the Year-Awards für sich beanspruchen konnte. Diese Zahl ist inzwischen noch deutlich höher angesiedelt: Laut der Webseite gameawards verfügt das polarisierende Action-Adventure nun über ganze 261 GOTY-Auszeichnungen. Darunter befinden sich 169 Auszeichnungen der Presse und 92 Leserauszeichnungen.

Damit ist das Meisterwerk von Naughty Dog offiziell das Spiel mit den meisten Game of the Year-Awards überhaupt und übertrifft sogar knapp das hochgelobte „The Witcher 3: Wild Hunt“. Das Action-Rollenspiel aus dem Hause CD Projekt RED besitzt nämlich genau 260 Auszeichnungen. Zwar liegt das Spiel mit 172 erhaltenen Preisen bei den Medien vorne, doch auf den Seiten der Leser verfügt es über vier Auszeichnungen weniger.

Weil die Zählung für das vergangene Jahr noch immer nicht abgeschlossen ist, werden der ambitionierten Fortsetzung von „The Last of Us“ vermutlich noch weitere Auszeichnungen zugesprochen. Unabhängig davon befindet sich der Erfolgshit bereits jetzt an der Spitze der erhaltenen GOTY-Awards.

Eine Menge Kritik gab es trotzdem

Trotz des riesigen Erfolges mussten die Entwickler viel Kritik über sich ergehen lassen. Viele Spieler konnten sich mit der Geschichte und der Entwicklung wichtiger Charaktere nicht anfreunden. Abby-Darstellerin Laura Bailey wurde sogar mit Morddrohungen konfrontiert. Trotz diesen Ereignissen möchte sich Naughty Dog nicht verunsichern lassen und auch in Zukunft am gewohnten Kurs festhalten.

Die Arbeiten am nächsten Projekt haben bereits begonnen. Vor kurzem suchte Vizepräsident und Kreativdirektor Neil Druckmann öffentlich nach neuen Entwicklern für ein „cooles Projekt“. Worum es sich hierbei handelt, ist leider noch nicht bekannt.

„The Last of Us Part 2“ wurde am 19. Juni 2020 exklusiv für PS4 veröffentlicht. Es ist davon auszugehen, dass früher oder später eine überarbeitete Fassung für die PS5 erscheint. Auch der Multiplayer des Spiels steht noch aus, der im Laufe dieses Jahres zur Verfügung gestellt wird.

