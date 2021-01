WWE 2K Battlegrounds: Details und Termin zum vierten Roster-Update

Neue WWE-Stars gesellen sich hinzu.

Die WWE-Recken Chyna und Mark Henry werden ein Teil von „WWE 2K Battlegrounds“. In das Spiel kommen sie mit einem Update, dessen Inhalte ab dem 27. Januar 2021 freigeschaltet werden. Insgesamt umfasst das Update sechs neue WWE-Superstars sowie eine neue Arena.

Einige Superstars, Arenen und kosmetische Objekte müssen durch spielinterne Währung freigeschaltet werden. Spielinterne Währung kann verdient oder käuflich erworben werden. Nachfolgend die Inhalte des neuen Roster-Updates:

Viertes Roster-Update für WWE 2K Battlegrounds

Mittwoch, 27. Januar:

Chyna

Mark Henry

Tyler Breeze (freigeschaltet)

Hell in a Cell-Arena

Mittwoch, 3. Februar:

Christian

Otis

Dana Brooke (freigeschaltet)

Zusätzlich zum Roster-Update startet in „WWE 2K Battlegrounds“ eine Royal Rumble-Feier. Spieler, die bei der Royal Rumble-Ausstrahlung am 31. Januar 2021 dabei sind, sehen einen Bonus-Locker-Code, der gegen 500 Goldmünzen eingelöst werden kann. Die Münzen können in Spielinhalte umgewandelt werden, darunter das neue Royal-Rumble-Pack mit The Rock, Becky Lynch und Stone Cold Steve Austin. Der Locker-Code ist bis zum 15. Februar 2021 einlösbar.

„WWE 2K Battlegrounds“ wurde von Saber Interactive für 2K entwickelt und über 2K, einem Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, vertrieben. Der Titel bietet eine Auswahl an Power-Ups, Spezialmoves, unkonventionellen Nahkampfobjekten und interaktiven Umgebungen – allesamt in einem Arcade-Stil, der Hardcore-WWE-Fans und Gelegenheitsspieler begeistern soll.

