PS Plus Februar 2021: Die neuen „Gratis-Games“ wurden enthüllt

Sony hat die PS Plus-Spiele für Februar 2021 enthüllt, Wir verraten euch, was euch in der kommenden Woche erwartet. Einmal mehr ist ein Spiel für die PS5 dabei.

"Destruction AllStars" ist im Februar dabei.

Die PS Plus-Spiele für Februar 2021 wurden enthüllt. Einmal mehr kam es zur Bestätigung von „Gratis-Games“, die ihr auf den Konsolen PS4 und PS5 in Angriff nehmen könnt. Zu den PS Plus-Titeln des neuen Monats gehören die „Control: Ultimate Edition“ für PS5 und PS4 und „Concrete Genie“ für PlayStation 4. Sie können ab dem 2. Februar 2021 ohne zusätzliche Kosten auf die Konsolen geladen werden.

Obendrauf gibt es wieder ein neues Spiel für die PS5. Es handelt sich um den Combat-Racer „Destruction AllStars“, der somit direkt am Launch-Tag ein Teil des Aboangebotes wird. Anbei die Übersicht über die PlayStation Plus-Titel im Februar 2021.

PS Plus im Februar 2021

Destruction AllStars (PS5)

Veröffentlichung am 2. Februar 2021

Control: Ultimate Edition (PS4, PS5)

Veröffentlicht am 10. September 2020

Metascore: 82

User-Score: 7.3

Regulärer Preis: 39,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Concrete Genie (PS4, PS5)

Veröffentlicht am 8. Oktober 2019

Metascore: 75

User-Score: 8.2

Regulärer Preis: 29,99 Euro

Produkteintrag im PlayStation Store

Sofort herunterladen könnt ihr die PS Plus-Spiele für Februar 2021 wie anfangs erwähnt natürlich nicht. Die Freischaltung erfolgt am 2. Februar 2021. In der Regel lohnt es sich, gegen Mittag in den PlayStation Store zu schauen. Wir werden euch rechtzeitig mit einer gesonderten Meldung an die Bereitstellung erinnern.

Ladet die Januar-Spiele

Bis zum Austausch der PS Plus-Spiele in der kommenden Woche können die PS Plus-Spiele geladen werden, die Sony im vergangenen Januar bereitgestellt hat. Mit dabei waren ein PS5-Spiel sowie zwei PS4-Games, die dank der Abwärtskompatibilität der neuen Konsole ebenfalls auf der PlayStation 5 gemeistert werden können.

Die PS Plus-Spiele im Januar waren „Greedfall“, „Shadow of the Tomb Raider“ und „Maneater“. Unsere Meldung dazu findet ihr hier. Und seit November 2020 erhalten PS Plus-User einen Zugriff auf die 20 Spiele der PlayStation Plus-Collection.

PS Plus im März 2021

Auch die Termine für die PS Plus-Games im März 2021 lassen sich vorhersagen. In der Regel werden die Games am ersten Dienstag eines Monats zum Gratis-Download bereitgestellt. Die Enthüllung erfolgt (mit seltenen Ausnahmen) traditionell am Mittwoch der Vorwoche. Diese Erwartung würde die folgenden Termine ergeben:

Enthüllung des PS Plus-März-Angebotes am 24. Februar 2021

Veröffentlichung der neuen PS Plus-Spiele am 2. März 2021

PlayStation Plus, das im vergangenen Jahr deutlich mehr Mitglieder anziehen konnte, umfasst mehrere Vorteile. Dazu zählen die Spiele der Instant Games Collection und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5. Obendrauf gibt es reichlich Cloud-Speicher und regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

Was sagt ihr zum PlayStation Plus-Angebot für Februar 2021? Seid ihr mit der Auswahl zufrieden?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store