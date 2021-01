Dontnod Entertainment: Tencent erwirbt Minderheitsbeteiligung an den Life is Strange-Machern

Wie der chinesische Publisher Tencent bekannt gab, erwarb das Unternehmen eine Minderheitsbeteiligung an den "Life is Strange"-Machern von Dontnod Entertainment. Unter dem Strich investierte Tencent rund 30 Millionen Euro - natürlich nicht ohne Gegenleistung.

Dontnod Entertainment arbeitet derzeit an mehreren neuen Projekten.

Nachdem der chinesische Publisher Tencent in der Vergangenheit Beteiligungen an verschiedenen westlichen Entwicklerstudios und Publishern erwarb, kündigte das Unternehmen nun den nächsten Schritt dieser Art an.

Wie bekannt gegeben wurde, investierte Tencent rund 30 Millionen Euro in die „Life is Strange“-Macher von Dontnod Entertainment und erwarb auf diesem Wege eine Minderheitsbeteiligung. Die Investition ermöglicht es Tencent, einen eigenen Vertreter im Vorstand von Dontnod Entertainment vorzuschlagen. Diese Position soll genutzt werden, um in Eigenregie veröffentlichte neue Marken weltweit für den PC, die Konsolen sowie die mobilen Plattformen zu entwickeln.

Kooperationsvereinbarung mit Tencent unterzeichnet

Ergänzend zum Erwerb der Minderheitsbeteiligung verkündeten Tencent und Dontnod Entertainment eine Kooperationsvereinbarung. Zu dieser führte Oskar Guilbert, Chairman und CEO von Dontnod Entertainment, aus, dass sein Unternehmen Tencent als Investor begrüßen und sich für das Vertrauen, das der chinesische Publisher Dontnod Entertainment entgegenbringt, bedanken möchte.

Die Investitionen Tencents in Dontnod Entertainment folgten nur wenige Tage nach der Ankündigung, dass der chinesische Konzern auch in die „Don’t Starve“-Macher von Klei Entertainment investierte. Hervorzuheben ist, dass Tencent zwar einen Vertreter im Vorstand von Dontnod Entertainment vorschlagen kann, aktiven Einfluss auf den laufenden Betrieb und zukünftige Projekt der „Life is Strange“-Macher kann Tencent mit seiner Minderheitsbeteiligung allerdings nicht nehmen.

Derzeit arbeitet Dontnod Entertainment an mehreren unterschiedlichen Projekten, unter denen sich auch komplett neue Marken befinden.

