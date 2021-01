Marvel’s Avengers: Informationen zu Hawkeye und der PS5-Version folgen in Kürze

"Marvel's Avengers" wird regelmäßig mit neuen Inhalten unterstützt.

Zu den ersten neuen Download-Inhalten zu „Marvel’s Avengers“, die schon vor dem offiziellen Release angekündigt wurden, gehörte der Held Hawkeye.

In einer kurzen Mitteilung wiesen Square Enix und die Entwickler von Crystal Dynamics darauf hin, dass sich die Spieler in Kürze über frische Details zu Hawkeye freuen dürfen. So findet am 16. Februar 2021 die nächste Episode des „War Table Deep Dive“-Formats statt, in der unter anderem über „Operation: Hawkeye – Future Imperfect“ gesprochen wird.

Dabei wird es allerdings nicht bleiben. Darüber hinaus stellen die Macher von Crystal Dynamics frische Informationen zum PS5- und Xbox Series X/S-Update von „Marvel’s Avengers“ in Aussicht. Nachdem dieses zunächst für eine Veröffentlichung im vergangenen Jahr vorgesehen war, räumte Crystal Dynamics kürzlich ein, dass das Studio noch etwas mehr Zeit benötigt, um den Erwartungen der Spieler gerecht zu werden.

Konkrete Details zu Hawkeye wurden im Zuge der offiziellen Ankündigung seinerzeit nicht genannt. Stattdessen wurde lediglich angedeutet, dass die Geschichte von Hawkeyes Handlungsbogen vor dem sogenannten A-Day einsetzt, mit dem die Geschehnisse von „Marvel’s Avengers“ ihren Anfang nahmen.

Somit dürfen wir uns auf eine Prequel-Geschichte zur eigentlichen Handlung freuen. Die wichtigsten Details zu „Operation: Hawkeye – Future Imperfect“ und dem Next-Gen-Upgrade von „Marvel’s Avengers“ findet ihr zeitnah natürlich auch bei uns.

Get a glimpse of the future with our WAR TABLE Deep Dive: Hawkeye, premiering on February 16!

We’ll be showing:

🏹 Marvel’s Avengers Operation: Hawkeye – Future Imperfect

⏭️ PS5 & Xbox Series X|S

Like our previous Deep Dive, this will be directly uploaded and not livestreamed. pic.twitter.com/3aD2H5ST1T

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) January 28, 2021