Rainbow Six Siege: Offenbar Deluxe-Edition für die PS5 & Xbox Series X/S geplant

Aktuellen Berichten zufolge wird die PlayStation 5- und Xbox Series X/S-Umsetzung von "Rainbow Six Siege" in Form einer Deluxe-Edition den Weg in den Handel finden. Dies lassen zumindest die Angaben eines Händlers vermuten.

"Rainbow Six Siege" wurde für die neuen Konsolen optimiert.

Ende des vergangenen Jahres bedachten die Entwickler von Ubisoft den weiterhin beliebten Taktik-Shooter „Rainbow Six Siege“ bereits mit einem technischen Upgrade für die Konsolen der neuen Generation.

Auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X wurde „Rainbow Six Siege“ zum einem mit der Unterstützung der nativen 4K-Auflösung und einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde versehen. Wer möchte und gleichzeitig Abstriche bei der Auflösung in Kauf nehmen kann, hat auf den neuen Konsolen zudem die Möglichkeit, „Rainbow Six Siege“ in 120FPS zu spielen. Bisher steht das Next-Gen-Upgrade des Taktik-Shooters lediglich in einer digitalen Fassung bereit.

Händler listet Retail-Fassung für die neuen Konsolen

Allem Anschein nach bereitet Ubisoft allerdings die Veröffentlichung einer Retail-Fassung für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S vor. Darauf deutet zumindest ein entsprechender Produkteintrag des Händlers „365games“ hin, der kürzlich eine Deluxe-Edition zu „Rainbow Six Siege“ für die Next-Generation-Konsolen in sein Sortiment aufgenommen hat.

Erscheinen soll diese am 16. März 2021. Unklar ist, ob wir es hier mit dem finalen Releasetermin oder nicht doch einem simplen Platzhalter zu tun haben. Ebenfalls abzuwarten bleibt, welche Inhalte im Rahmen der Deluxe-Edition geboten werden.

Eine offizielle Stellungnahme oder gar Bestätigung seitens Ubisoft steht nämlich noch aus.

