Sakuna Of Rice and Ruin: Aktuelle Verkaufszahlen des einzigartigen Action-Adventures enthüllt

Marvelous und Edelweiss haben die aktuellsten Verkaufszahlen des Action-Adventures "Sakuna: Of Rice and Ruin" bekanntgegeben. Demnach konnte man in den letzten Monaten eine deutliche Absatzsteigerung verbuchen.

Im vergangenen November erschien das Action-Adventure „Sakuna: Of Rice and Ruin“ für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und den PC (via Steam). Nun haben der zuständige Publisher und das Entwicklerstudio Edelweiss die offiziellen Verkaufszahlen enthüllt.

Der Erfolg bricht nicht ab

Demnach konnte der interessante Genremix, der Side-Scrolling Action mit tiefgreifenden Rollenspiel- und Simulationsmechaniken verbindet, weltweit mehr als 850.000 Einheiten absetzen. Zuletzt hatte man am 25. November 2020 berichtet, dass man die Marke von 500.000 verkauften Einheiten geknackt hatte. Somit konnte man in den vergangenen Monaten weitere 350.000 Einheiten erreichen.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Die verzogene Erntegöttin Sakuna wird aus ihrem luxuriösen, himmlischen Zuhause verbannt und landet auf einer Insel voller Dämonen. In der ungezähmten Wildnis muss sie sich ihr Geburtsrecht als Tochter eines Kriegergotts und einer Erntegöttin zurückerobern, indem sie sich den Elementen stellt, gegen Monster kämpft und Reis, die Quelle ihrer Macht, anpflanzt. Zur Seite steht ihr die Wächterin Tama und eine Gruppe ausgestoßener Menschen. Gemeinsam müssen diese ungewöhnlichen Kameraden sowohl die Erde als auch die Dämonen von Hinoe Island bezwingen.“

In der Vergangenheit konnte das Entwicklerstudio Edelweiss bereits mit „Astebreed“ auf sich aufmerksam machen. Für „Sakuna: Of Rice and Ruin“ ließ man sich von der japanischen Mythologie inspirieren, wobei man auch einige einzigartige Abwandlungen vorgenommen hat. Dementsprechend kann man in der Spielwelt einige liebevolle Details entdecken, die einen überraschen können.

