Star Wars Knights of the Old Republic: Werden die Klassiker in diesem Jahr neu veröffentlicht?

Könnten die beiden "Star Wars: Knights of the Old Republic"-Spiele in diesem Jahr den Weg auf die Konsolen finden? Laut einem Insider ist dies mehr als wahrscheinlich.

Bis heute gelten die beiden Rollenspiele „Star Wars: Knights of the Old Republic“ und „Star Wars: Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords“ als zwei der besten, wenn nicht sogar die besten, Spiele auf Basis der Sci-fi-Marke. Vor allem zeigten sich mit BioWare und Obsidian Entertainment zwei Entwicklerstudios für die Spiele verantwortlich, die seit jeher zu den Größen im Rollenspielbereich zählen.

Hochskalierte Portierungen im Anmarsch?

Wenn man dem meist gut informierten „Star Wars“-Insider Jordan Maison Glauben schenken darf, dann könnten die beiden Klassiker in diesem Jahr erneut veröffentlicht werden. Wie schon „Star Wars: Episode 1 Racer“ und „Jedi Knight“ sollen die Rollenspiele für die Konsolen veröffentlicht werden. In dem Fall würde es sich lediglich um hochskalierte Versionen der Originalfassungen handeln, sodass man keine Remaster- oder gar Remake-Behandlungen erwarten sollte. Auch wenn sich ein Remake laut Gerüchten ebenfalls in Entwicklung befinden soll.

Via Twitter schrieb Maison: „Hörte diese Woche einige interessante Spielesachen. Nichts Großes und keine wirklichen Details. Aber ihr wisst, wie die Jedi Knight-Spiele und Episode 1 Racer Neuveröffentlichungen für die Switch und moderne Konsolen erhielten? Ich hörte, dass KOTOR 1 und 2 irgendwann dieses Jahr das selbe bekommen werden. Bedenkt, dass dies abseits des kommenden Remake-Dings (welches Elemente erhalten würde, um es in den Kanon einzuschließen) geschehen würde. Dies wären lediglich direkte, hochskalierte Portierungen.“

Somit kann man gespannt sein, ob die beiden „Knights of the Old Republic“-Spiele, die in den Jahren 2003 und 2004 für Aufsehen sorgten, tatsächlich für die aktuellen Konsolen veröffentlicht werden. Dies sollte zumindest für jeden interessant sein, der diese Abenteuer noch nicht kennt oder noch einmal erleben möchte.

