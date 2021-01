PlatinumGames: Studio wäre an Star Wars-Videospiel interessant

Könnte "Bayonetta"-Gameplay im "Star Wars"-Universum funktionieren?

In den letzten Wochen wurde gleich die Entwicklung von mehreren „Star Wars“-Videospielen bestätigt. Darüber hinaus kursieren ebenfalls Gerüchte über weitere Titel zum Franchise, an denen gegenwärtig gearbeitet werden soll. Jüngst bekundeten ebenfalls die „Bayonetta“- und „Vanquish“-Macher von PlatinumGames in einem Interview mit VGC Interesse daran, ein eigenes Spiel in der weit, weit entfernten Galaxis zu kreieren.

Star Wars: Hideki Kamiya hätte bereits Ideen für ein Spiel, aber…

Genauer äußerten sich Hideki Kamiya und Assushi Inaba in dieser Angelegenheit. Die Frage kam auf, da der Exklusivdeal zwischen Electronic Arts und der Walt Disney Company über die Erstellung von „Star Wars“-Videospielen jüngst ausgelaufen war. Entsprechend könnten nun ebenfalls andere Entwicklerstudios Spiele zum Franchise entwickeln, vorausgesetzt natürlich, sie können mit ihrem Pitch die Verantwortlichen überzeugen. Laut Kamiya käme es vermutlich genau darauf an. Diesbezüglich führt er aus:

„Was die Arbeit an einem ‚Star Wars‘-Spiel angeht… es ist eine sehr gut ausgearbeitete Welt. Es gibt einfach so viel Tiefe und Charakter in dieser Welt, dass es fast beängstigend ist, sie für ein Spiel kontrollieren zu müssen. Ich habe meine Ideen, was ich für ein Spiel machen möchte, aber passen die auch zum ‚Star Wars‘-Franchise?“

Anschließend ergänzt Kamiya noch, sollte er tatsächlich ein „Star Wars“-Videospiel entwickeln dürfen, müsste dies höchstwahrscheinlich Lichtschwertkämpfe und Mid-Air-Kombos beinhalten. Entsprechend würde er wieder auf Elemente setzen, die bereits seine vorherigen Arbeiten wie „Devil May Cry“ und „Bayonetta“ auszeichneten. Kamiya könne sich beispielsweise für einen solchen Kampf ein „Peitschenlichtschwert“ vorstellen, allerdings habe er Angst davor, dass die Verantwortlichen sagen könnten, sowas ginge bei „Star Wars“ nicht.

Anschließend führt er aus, sollte es so kommen, wäre dies womöglich etwas anstrengend. „Wenn wir also hören, dass es verfügbar ist, sagt ein Teil von mir: ‚Gib es mir, gib es mir!‘ Aber dann sagt ein Teil von mir auch: ‚Ich will nicht in etwas verwickelt werden, das chaotisch werden könnte.‘ Ähnlich sieht es sein Kollege Inaba, der ebenfalls Angst davor hätte, ein Spiel zu entwickeln, das die Fans des Franchise sowas eventuell nicht spielen wollen würden.

Die Möglichkeit, ein „Star Wars“-Videospiel zu entwickeln, sei zwar „attraktiv […] und es wäre in gewisser Weise ein Traum. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir die Fans nur verärgern würden, wenn wir daran arbeiten würden.“ Dies läge ebenfalls daran, dass es aufgrund der enormen Ausmaße der Geschichte des Universums schwierig für das Studio sein könnte, dieser etwas hinzuzufügen. Deshalb sei es ein „schwieriges Unterfangen“, obwohl sich sowohl Kamiya und Inaba geehrte fühlen würden, sollte Disney mit ihnen ein Meeting für ein Videospiel wollen.

Würdet ihr gerne ein „Star Wars“-Actionspiel von PlatinumGames spielen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Star Wars