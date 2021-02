Control Ultimate Edition: Auflösung & mehr – Die PS5-Version im Performance-Check

Ab sofort ist die "Control: Ultimate Edition" unter anderem für die PlayStation 5 erhältlich. Was auf der PS5 technisch geboten wird, verrät die aktuelle Performance-Analyse aus dem Hause Digital Foundry.

Die "Control: Ultimate Edition" ist ab sofort erhältlich.

Mit der „Control: Ultimate Edition“ fand Remedy Entertainments Action-Titel in einer technisch überarbeiteten Fassung den Weg auf die neue Konsolen-Generation.

Im Rahmen einer ausführlichen Performance-Analyse nahmen sich die Redakteure von Digital Foundry der PS5-Version an. Wie es unter anderem heißt, machte „Control“ auf der PlayStation 5 technisch einen großen Schritt nach vorne und bietet endlich die Performance, die sich die Spieler bereits auf den alten Konsolen gewünscht haben. Wer Wert auf eine Darstellung in 60FPS legt, wird laut Digital Foundry beim 1440p-Modus ohne aktiviertes Ray-tracing fündig, der fast immer flüssige 60FPS liefert und lediglich in besonders hektischen Momenten minimal einbricht.

Kürzere Ladezeiten, eine bessere Performance und mehr

Nummer Zwei im Bunde ist der 1440p-Modus mit aktiviertem Ray-tracing, in dem die Bildwiederholungsrate auf 30FPS sinkt. Neben der verbesserten Performance bietet die „Control: Ultimate Edition“ laut Digital Foundry zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen sowie verkürzte Ladezeiten und liefert auf der PlayStation 5 dadurch eine deutlich rundere Spielerfahrung als noch auf der PlayStation 4.

Alle weiteren Details zu den technischen Verbesserungen der „Control: Ultimate Edition“ auf der PlayStation 5 und auch den kleineren Schwächen entnehmt ihr dem angehängten Video. Neben der PlayStation 5 wurde übrigens auch die Xbox Series X/S mit der Neuauflage des Action-Titels bedacht.

