MLB The Show 21: Wird tatsächlich Sonys erster Titel auf der Xbox

Bereits im Dezember 2019 deutete einiges darauf hin, dass die Baseballsimulation „MLB The Show“ eines Tages auch für die Xbox- und Nintendo-Plattformen erscheinen wird. Damals hatten Sony Interactive Entertainment, San Diego Studio, Major League Baseball (MLB) und die Major League Baseball Players Association (MLBPA) einen neuen Lizenzvertrag unterschrieben, um weitere Ableger der Reihe zu entwickeln.

Allerdings musste sich Sony Interactive Entertainment dazu bereiterklären, dass man die PlayStation-exklusive Marke in Zukunft auch für weitere Plattformen veröffentlicht, um mehr Spieler zu erreichen. Auch wenn eine offizielle Enthüllung von „MLB The Show 21“ noch aussteht, so sind die offiziellen Cover-Arts bereits geleakt.

Dadurch erfahren wir, dass „MLB The Show 21“ für die PlayStation 5 und die Xbox One erscheinen wird. Dementsprechend könnte es sein, dass die Next-Gen-Fassung exklusiv für die PlayStation-Konsole veröffentlicht wird. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Des Weiteren kann man auch den diesjährigen Cover-Athleten erkennen. Dabei handelt es sich um Fernando Tatis Jr. von den San Diego Padres. Der Shortstop konnte sich in der letzten Saison mit herausragenden Leistungen hervortun und zählt als einer der besten Jungspieler und aufstrebenden Stars im Baseball. Die offizielle Enthüllung des Cover-Athleten soll im Laufe des Tages erfolgen.

Es ist auch noch nicht bekannt, ob tatsächlich auch eine Nintendo Switch-Version des neuen Teils erscheinen wird. Sobald die offizielle Ankündigung von „MLB The Show 21“ erfolgt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

MLB The Show 21 boxart has leaked

The crazy part? Seeing a big PlayStation Studios logo right on the front of the boxart of an Xbox Game Case

MLB The Show is consistently a high selling title and now it’s going multiplatform will be even bigger pic.twitter.com/Yzh8zrVzKu

— Benji-Sales (@BenjiSales) January 30, 2021