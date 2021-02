Nioh 2: Update 1.24 bereitet auf PS5-Version vor – Changelog

Für "Nioh 2" wurde das Update 1.24 veröffentlicht. Es bringt die Cross-Saves und das Cross-Matching mit der kommenden PS5-Version in das Spiel. Zahlreiche Bugfixes gibt es obendrauf. Der Changelog nennt Einzelheiten.

"Nioh 2" erscheint in Kürze als Complete Edition.

„Nioh 2“ hat auf der PS4 ein neues Update erhalten. Es hebt das Spiel auf die Version 1.24 an und richtet sich nicht zuletzt an Spieler, die an der kommenden PS5-Version von „Nioh 2“ interessiert sind.

Mit dem neuen Update werden unter anderem Cross-Saves und das Cross-Matching mit der PS5-Version aktiviert. Sie erscheint am 5. Februar 2021. Darüber hinaus nehmen sich die Macher einigen Fehlern an.

Changelog zum Update 1.24

Nachfolgend lest ihr einen Auszug aus dem Changelog. Die kompletten Patchnotes zum Update 1.24 findet ihr auf dieser Seite.

Funktion „Cross-Save-Management“ hinzugefügt.

Ihr könnt auf dem „Titelbildschirm“ das „System“ auswählen.

Ihr könnt die Speicherdaten, die ihr auf der PS4-Version erspielt habt, hochladen, auf die PS5-Version herunterladen und weiter spielen. Es ist auch möglich, von der PS5-Version zur PS4-Version zu wechseln.

Um Speicherdaten herunterzuladen, müsst ihr das gleiche Konto wie beim Upload nutzen.

Trophäen werden für die PS5-Version und die PS4-Version unterschiedlich behandelt.

Einige erworbene Trophäen (solche, deren Erwerbsbedingungen schwer erneut zu erfüllen sind) können automatisch erworben werden, wenn die Speicherdaten geladen werden.

Unterstützt Cross-Matching mit PS5-Version

In der PS5-Version müsst ihr ein Geheimwort wählen, wenn ihr mit einem bestimmten Benutzer spielen möchtet.

Erst vor wenigen Tagen wurde für „Nioh 2“ das Update 1.23 veröffentlicht. Damit kam es zur Anpassung mehrerer Waffen. Beispielsweise nahmen sich die Entwickler der Bewegungsgeschwindigkeit der Schwerter an und fügten der Speer-Kampfkunst Kayabuki weitere Treffer hinzu. Weitere Details zum Update 1.23 halten wir hier für euch bereit.

Zum Thema

Die „Nioh 2: Complete Edition“ erscheint am 5. Februar 2021 für PS4, PS5 und PC. Parallel dazu wird eine „Nioh Collection“ auf den Markt gebracht, die „Nioh Remastered“ und die „Nioh 2: Complete Edition“ zusammenfasst.

