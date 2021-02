Sumo Digital: Übernimmt das polnische Studio PixelAnt

Sumo Digital übernahm ein weiteres Studio.

In den vergangenen Monaten wiesen die Verantwortlichen von Sumo Digital bereits darauf hin, dass sich das Unternehmen weiter auf Expansionskurs befindet und nach passenden Übernahmekandidaten sucht.

Wie es in einer aktuellen Mitteilung des britischen Unternehmens heißt, wurde Sumo Digital kürzlich fündig und übernahm die im polnischen Breslau ansässigen Entwickler von PixelAnt. PixelAnt beschäftigt aktuell 13 Mitarbeiter und stellt Sumo Digitals erstes Studio auf dem europäischen Festland dar. In den nächsten Monaten soll die Belegschaft von PixelAnt erweitert werden, um das polnische Studio in die Lage zu versetzen, Aufträge von Drittherstellern zu gewinnen und an Projekten von Sumo Digital zu arbeiten.

PixelAnt freut sich auf neue Herausforderungen

Sein mittlerweile zehntes Studio ließ sich Sumo Digital rund 283.000 Euro kosten. Pawel Rohleder, Studiodirektor von PixelAnt, sagte: „Wir sind unglaublich begeistert von den Möglichkeiten, die sich PixelAnt bieten, wenn wir Teil der Sumo-Familie sind. Sumo hat sich in jedem seiner Studios als engagiert erwiesen, um ihnen das zu geben, was sie brauchen, um unglaubliche Spiele zu machen und die besten Leute einzustellen. Wir haben sehr ehrgeizige Pläne und wissen, dass Sumo uns auf jedem Schritt unterstützen wird.“

„Wir haben nicht nur in Form von Pawel, Adam und ihrem Team hochbegabte Mitarbeiter in unsere Studiofamilie aufgenommen, sondern verfügen jetzt auch über unsere erste Niederlassung auf dem europäischen Festland, die es uns ermöglicht, den phänomenalen Talentpool Polens zu nutzen“, ergäzte Gary Dunn von Sumo Digital.

„Als Full-Service-Studio wird PixelAnt Kunden auf der ganzen Welt Spieleentwicklungsdienste sowie eigene IP-Möglichkeiten anbieten und weiterhin an Sumo-Projekten arbeiten. Herzlich willkommen im Team in Breslau!“

Sumo Digital

