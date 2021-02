The Division 2: 4K und mehr – Das Next-Gen-Update 12.1 hat einen Termin & Changelog

"The Division 2" bekommt ein technisches Upgrade spendiert.

Auch das von Ubisoft Massive entwickelte Action-Rollenspiel „The Division 2“ gehört zu den Titeln, die mittels Updates für die neue Konsolen-Generation aufpoliert werden.

Via Twitter nannten die Entwickler von Ubisoft Massive den finalen Releasetermin des entsprechenden Updates und gaben bekannt, dass das Next-Gen-Upgrade am Dienstag, den 2. Februar 2021 für die PlayStation 5 und die Xbox der neuen Generation veröffentlicht wird. Geboten werden unter anderem eine Darstellung in der 4K-Auflösung und 60 Bildern die Sekunde.

Update: Inzwischen wurde der komplette Changelog zum Update 12.1 veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch hier anschauen.

Ebenfalls am 2. Februar 2021 wird das kürzlich angekündigte Crossover-Event starten, das den Namen „The Division 2 x Resident Evil 25th Anniversary Event“ trägt und bis zum 15. Februar 2021 zur Verfügung steht. Im Rahmen des zeitlich begrenzten Events erhalten Spieler von „The Division 2“ die Möglichkeit, exklusive Inhalte wie Outfits und thematisch passende Gegenstände freizuschalten.

Wer sich im Zuge des Crossover-Events in die Welt von „The Divison 2“ einloggt, wird beispielsweise mit der Uniform des Raccoon City Police Departments belohnt, die von Leon S. Kennedy in „Resident Evil 2“ getragen wurde. Auch das klassische Jill Valentine-Outfit und ein alter Bekannter laut offiziellen Angaben ein Comeback.

„The Division 2“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

No State of the Game tomorrow.

TU12.1 releases on Feb 2nd with the Resident Evil Apparel Event, a rebalance of the Optimization Station cost as well as 4K 60 FPS support for next gen consoles.

— Johan (@JohanLnh) January 26, 2021