UK-Charts: Hitman 3 ist verschwunden

"Hitman 3" verabschiedet sich aus den Charts.

Mit jedem Wochenbeginn liegen uns die britischen Spiele-Charts vor, welche die verkauften physischen Einheiten der letzten Woche darstellen. Wie auch sonst wurden die Angaben von GamesIndustry ermittelt.

Auffällig ist, dass der Ex-Spitzenreiter nach nur einer Woche nicht mehr zu finden ist. „Hitman 3“ sucht man in der unten aufgeführten Liste vergeblich. Nach nur einer Woche ist das Stealth-Abenteuer aus den Charts verschwunden und belegt jetzt nur noch den elften Platz. Die Verkäufe sind um 68 Prozent eingebrochen.

Damit befindet sich ein weiteres Mal „Animal Crossing: New Horizons“ auf dem Spitzenplatz, das in der vergangenen Woche den zweiten Platz belegte. Letzteres wird nun von „Mario Kart 8: Deluxe“ besetzt. Die Bronzemedaille geht in dieser Woche an den neuesten „Call of Duty“-Ableger. Den vierten Platz nimmt Dauergast „GTA 5“ ein, der auch im Jahr 2021 höchst beliebt ist.

Mit „Spider-Man: Miles Morales“ befindet sich der PS-Exklusivtitel erneut im Mittelfeld der Charts. Die nächsten zwei Plätze werden von den Switch-Spielen „Minecraft“ und „Ring Fit Adventure“ belegt. Das Tanzspiel“ Just Dance 2021″ finden wir nach wie vor auf Platz acht, während das Bundle „Super Mario 3D All-Stars“ den neunten Platz für sich behauptet und damit zurück in den Charts ist. Das Schlusslicht bildet wie in der letzten Woche „FIFA 21“.

Die Charts in der Übersicht

(2) Animal Crossing: New Horizons (3) Mario Kart 8 Deluxe (5) Call of Duty: Black Ops Cold War (6) Grand Theft Auto 5 (4) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (9) Minecraft (Switch) (7) Ring Fit Adventure (8) Just Dance 2021 (neu) Super Mario 3D All-Stars (10) FIFA 21

