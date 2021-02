Amazon: 10 Blu-rays für 50 Euro im Angebot

Mehr als 800 Filme nehmen an der Aktion teil.

Der Versandriese Amazon möchte den Verkauf von Blu-ray-Filmen am Laufen halten. Behilflich ist dabei eine Verkaufsaktion, in deren Rahmen ihr in den Besitz von zehn Blu ray-Filmen kommen könnt und dabei nur 50 Euro bezahlen müsst.

Zur Auswahl stehen im neuen Sale mehr als 800 Filme, von denen ihr zehn auswählen dürft.

Zum Angebot: 10 Blu-rays für 50 Euro

So funktioniert es

Ruft die Aktionsseite auf Amazon auf.

Wählt zehn Blu-rays aus der Aktion und legt sie in euren Einkaufswagen.

Die Ermäßigung erscheint am Ende des Bestellvorganges in der Versandübersicht.

Die Aktion gilt in der Regel nur für Angebote mit dem Zusatz „Verkauf und Versand durch Amazon”.

Die Auswahl im neuen Sale reicht von „Das Boot“ über „Theo gegen den Rest der Welt“ bis hin zu „Ziemlich beste Freunde“. Die neusten Streifen bekommt ihr somit nicht immer geboten. Im Aufgebot befinden sich außerdem Produktionen wie „Highlander“ und „Herr Lehmann“.

Auch mit dabei sind Streifen wie „Convoy“, „Die purpurnen Flüsse“, „Pans Labyrinth“, „Fifty Shades of Black“ und rund 800 weitere Filme.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

