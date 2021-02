God of War: PS5 erhält heute Enhanced-Performance-Update

"God of War" macht auf der PS5 ab heute einen besseren Eindruck.

„God of War“ ist zwar längst auf der PS5 spielbar. Doch machte sich der Titel bisher nicht die Vorteile der neuen Hardware zunutze. Das ändert sich heute mit einem Enhanced-Performance-Update, wie die Entwickler von Sony Santa Monica in der vergangenen Nacht bekanntgaben.

Mit dem neuen Update wird auf der PS5 ein neuer Grafik-Modus eingeführt, der 60 Bilder pro Sekunde und eine 4K-Ceckerboard-Auflösung (2160p) ermöglicht. Bisher unterstützte „God of War“ lediglich die beiden Darstellungs-Modi der PlayStation 4 Pro, bei denen wahlweise die Auflösung oder die Framerate priorisiert werden konnten.

Auf der PS werden beide Modi vereint

Auf der PS5 bietet „God of War“ künftig einen Standardmodus, der beide Vorteile vereint. Sollte euch dieser Modus nicht gefallen, dann könnt ihr jederzeit zum ursprünglichen PS4-Grafikmodus zurückkehren. Er wird von Sony Santa Monica als „Original Performance Experience“ bezeichnet und bietet eine 4k-Checkerboard-Auflösung mit 30 FPS.

„Die Einführung der PlayStation 5 war für alle hier im Santa Monica Studio eine aufregende Zeit“, so die Entwickler. „Wir haben uns besonders über all die Spieler gefreut, die die Abwärtskompatibilität genutzt haben, um God of War (2018) auf der neuen Hardware auszuprobieren… und auch über diejenigen, die das Spiel zum ersten Mal über die PlayStation Plus Collection geholt haben!“

Falls ihr auf der PS5 ein komplett neues „God of War“ spielen wollt, kann euch ebenfalls in absehbarer Zeit geholfen werden. Unter der Bezeichnung „God of War Ragnarok“ entsteht ein neues Spiel, das auf die Fähigkeiten der PlayStation 5 zugeschnitten wird. Jüngst gab es allerdings auch Gerüchte, die auf eine zusätzliche PS4-Version hindeuteten.

Ebenfalls wurde kürzlich gemunkelt, dass die Entwickler der Sony Santa Monica Studios an einer komplett neuen Marke für die PS5 arbeiten. Auslöser war eine aktuelle Stellenausschreibung der „God of War“-Macher, die in der hier verlinkten Meldung thematisiert wird.

