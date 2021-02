Judgment: Sega kündigt PS5-Version an – Trailer & Details

Wie Sega bekannt gab, wird der Action-Titel "Judgment" auch für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Geboten werden natürlich verschiedene technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 60 Bildern die Sekunde.

"Judgment" erscheint für die PlayStation 5.

Wie Sega in einer aktuellen Mitteilung ankündigte, wird das Unternehmen den ursprünglich im Jahr 2018 veröffentlichten Action-Titel „Judgment“ noch einmal aufgreifen und diesen für aktuelle Plattformen neu aufbereiten.

Aktuell befinden sich demnach technisch aufpolierte Fassungen für die PlayStation 5, Googles Streaming-Dienst Stadia sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung. Auf den Konsolen der neuen Generation und Stadia sind neben allen Inhalten auch technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 4K und 60 Bildern die Sekunde sowie reduzierte Ladezeiten an Bord.

Sega verzichtet auf Upgrade-Möglichkeit

Weiter lässt sich der offiziellen Ankündigung von „Judgment“ für die neuen Konsolen entnehmen, dass Sega leider auf eine Upgrade-Funktion verzichtete. Somit werden selbst Spieler, die den Action-Titel bereits für die PlayStation 4 ihr Eigen nennen, „Judgment“ noch einmal erwerben müssen, sofern sie das Abenteuer auf der PlayStation 5 spielen möchten. Auch ein Spielstand-Transfer von der PS4 auf die PS5 wird leider nicht unterstützt.

„Judgment“ erzählt die Geschichte des Protagonisten und Privatdetektivs Takayuki Yagami, der im aus der „Yakuza“-Reihe bekannten Schauplatz Kamurocho Verbrechen aufdeckt. Eines Tages stößt Yagami auf eine düstere Verschwörung und findet sich ungewollt zwischen den Fronten wieder.

„Judgment“ wird am 23. April 2021 für die PlayStation 5, Googles Stadia-Dienst sowie die Xbox Series X/S erscheinen und sowohl in einer Download- als auch einer Retail-Fassung veröffentlicht. Anbei der offizielle Trailer zur heutigen Ankündigung des Action-Titels für weitere Plattformen.

