Resident Evil Village: Wie groß ist Lady Dimitrescu? Art-Director klärt auf

"Resident Evil Village" erscheint im Mai 2021.

Im Zuge eines offiziellen Livestreams stellten uns die Entwickler von Capcom den kommenden Horror-Titel „Resident Evil Village“ kürzlich ausführlich vor.

Für reichlich Gesprächsstoff sorgte dabei Lady Dimitrescu, die vor allem mit ihrer immensen Körpergröße aus dem Rahmen fiel. Nachdem sich zahlreiche Spieler die Frage stellten, wie groß Lady Dimitrescu eigentlich ist, sorgte Capcoms Art-Director Tomonori Takano diesbezüglich nun für Klarheit. Wie Capcoms kreativer Kopf bestätigte, bringt es Dimitrescu mit ihren High-Heels und ihrem Hut auf eine Größe von stattlichen 2,90 Meter.

Gleichzeitig nutzte Takano die Gelegenheit, um sich bei den Spielern für ihre Unterstützung sowie ihr Interesse an Lady Dimitrescu und ihren Töchtern zu bedanken. „Resident Evil Village“ befindet sich für den PC, die Xbox Series X/S, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die PlayStation 4 in Entwicklung und wird hierzulande ab dem 7. Mai 2021 erhältlich sein.

Zum Thema: Resident Evil Village: Capcom warnt vor geleakten Spielszenen und Spoilern

Nach der Veröffentlichung der PlayStation 5-exklusiven „Maiden“-Demo, bei der komplett auf Kämpfe verzichtet wurde, soll noch vor dem Release von „Resident Evil Village“ eine zweite Probefassung zum Horror-Abenteuer veröffentlicht werden, die spielerisch etwas mehr zu bieten hat und den Spielern einen ausführlichen Blick auf den Titel ermöglicht.

Einen konkreten Termin spendierten die Entwickler von Capcom der zweiten Demo zu „Resident Evil Village“ bisher allerdings nicht.

Your love for Lady Dimitrescu is loud and clear. 👒

Here’s a message from our RE Village art director Tomonori Takano, along with a very curious fact you may have wondered about: pic.twitter.com/Lj4m5pN2dJ

— Resident Evil (@RE_Games) February 2, 2021