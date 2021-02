Battlefield 6: Massive Schlachten, Setting, Enthüllungszeitraum und mehr

"Battlefield 6" kommt voraussichtlich im Herbst 2021 auf den Markt.

Im neusten Quartalsbericht von Electronic Arts widmete sich der Publisher dem Shooter „Battlefield 6“. Zwar kam es zu keiner umfangreichen Vorstellung des Titels. Doch nannte das Unternehmen einige allgemeine Eckdaten.

Zunächst betonte Electronic Arts, dass die Entwicklung gut voranschreitet. DICE sei mit „Battlefield 6“ sogar weit vor dem Zeitplan. Zu einer Vorstellung des Shooters soll es im Laufe des Frühjahrs kommen.

Rückkehr zur militärischen Kriegsführung

„Das Team ist fokussiert und das Spiel ist unseren internen Meilensteinen voraus“, so EA-CEO Andrew Wilson. „Wir werden das Spiel im Frühjahr enthüllen und unseren Spielern im Weihnachtsgeschäft 2021 ein definierendes Battlefield-Erlebnis liefern.“ Der EA-Finanzchef Blake Jorgensen bekräftigte ergänzend, dass DICE bei der Entwicklung „weit vor dem ist, wo wir in früheren Produktzyklen waren“.

Im weiteren Verlauf des Quartalsberichtes wurde das Setting eingegrenzt. Und auch die neuen Plattformen kamen zur Sprache. „Unser nächstes Battlefield-Erlebnis wird eine Rückkehr zur totalen militärischen Kriegsführung markieren“, so der EA CEO. „Das Spiel nutzt die Leistungsfähigkeit der New-Gen-Plattformen voll aus, um massive, immersive Schlachten mit mehr Spielern als je zuvor zum Leben zu erwecken.“

Laut der weiteren Aussage von Wilson soll das neue „Battlefield“ Karten mit einem „noch nie dagewesenem Ausmaß“ bieten. Zudem verfolgen die Entwickler das Ziel, die Zerstörung, die Handlungsmöglichkeiten der Spieler sowie die Fahrzeug- und Waffenkämpfe auf eine neue Ebene zu hieven.

Schon im vergangenen Jahr kam das Gerücht auf, dass die Multiplayer-Karten von „Battlefield 6“ so gestaltet werden, dass sie höhere Spielerzahlen unterstützen. Tom Henderson, ein bekannter „Call of Duty“-Leaker, betonte zuvor, dass sich DICEs kommender Shooter auf moderne Militärkämpfe konzentrieren wird – eine Behauptung, die später vom VentureBeat-Journalisten Jeff Grubb bestätigt wurde.

Erscheinen wird „Battlefield 6“ voraussichtlich in diesem Jahr für PC und die New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Auch Last-Gen-Versionen für die Konsolen PS4 und Xbox One scheinen in trockenen Tüchern zu sein. Unsere bisherigen Meldungen zu „Battlefield 6“ findet ihr in der verlinkten Themen-Übersicht.

