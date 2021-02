Call of Duty Warzone: Über 60.000 Cheater gebannt – Entwickler greifen durch

"Call of Duty: Warzone": Zahlreiche Cheater gebannt.

Zu den beliebtesten Battle-Royal-Shootern unserer Zeit gehört unter anderem das kostenlos spielbare „Call of Duty: Warzone“.

Wie andere Shooter dieser Art auch hat „Call of Duty: Warzone“ seit dem offiziellen Release leider mit Cheatern und Hackern zu kämpfen, die sich mit entsprechenden Mitteln einen unfairen Vorteil verschaffen und dem fairen Wettbewerb einen Strich durch die Rechnung machen. In einem aktuellen Statement wiesen die Entwickler darauf hin, dass hinter den Kulissen auch weiterhin alles unternommen wird, um unehrlichen Spielern das Handwerk zu legen und diese aus dem Verkehr zu ziehen.

Keine Toleranz gegenüber Cheatern und Betrügern

„Wir haben keine Toleranz für Betrüger in Call of Duty und Call of Duty: Warzone“, so die Entwickler. „Unser Fokus liegt auf der Bekämpfung von Betrügern. Heute haben wir 60.000 Konten für bestätigte Fälle von Cheat-Software in Warzone gesperrt, sodass wir es seit dem Start auf weltweit mehr als 300.000 Permabans bringen.“

Zum Thema: Call of Duty Black Ops Cold War: Erste Details zur neuen Zombies-Karte „Firebase Z“

„Wir setzen außerdem unsere Bemühungen fort, Cheat-Anbieter an der Quelle zu identifizieren und zu bekämpfen, die nicht autorisierte Software von Drittanbietern für das Modding oder das Hacking anbieten. Wir sind bestrebt, allen Spielern ein faires und unterhaltsames Spielerlebnis zu bieten. Dies ist ein engagierter Fokus für unsere Sicherheits-, Vollstreckungs- und Technologie-Teams“, heißt es weiter.

„Call of Duty: Warzone“ ist für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

Quelle: Vice

