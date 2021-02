EA: Übernahme von Codemasters ermöglicht Rennspiele in jährlichen Abständen

Im aktuellen Geschäftsbericht wiesen die Verantwortlichen von Electronic Arts darauf hin, dass das Unternehmen zukünftig in jährlichen Abständen neue Rennspiele veröffentlichen möchte. Für dieses Vorhaben ist die Übernahme von Codemasters natürlich von entscheidender Bedeutung.

Im Rahmen des Geschäftsberichts zum kürzlich zu Ende gegangenen Quartal sprach die Führungsetage von Electronic Arts über verschiedene Themen.

Unter anderem wies das Unternehmen darauf hin, dass zukünftig in jährlichen Abständen neue Rennspiele veröffentlicht werden sollen. Ein Vorhaben, für das die Übernahme von Codemasters, die übrigens noch nicht in trockenen Tüchern ist, von entscheidender Bedeutung sein wird. Schließlich verfügt das britische Studio nicht nur über reichlich Erfahrung im Rennspiel-Genre. Darüber hinaus nennt Codemasters auch verschiedene namhafte Rennspiel-Marken sein Eigen.

Konkrete Details stehen noch aus

Zu Codemasters gehören beispielsweise die Rechte an der „Formel 1“, die „GRID“-Reihe, die „DiRT“-Franchise und nach der Übernahme der Slightly Mad Studios auch „Project CARS“. Electronic Arts hingegen setzte in den vergangenen Jahren vor allem auf die „Need for Speed“-Marke, nennt gleichzeitig aber noch weitere bekannte Franchises wie „Burnout“ sein Eigen.

Zum Thema: Codemasters: Vorstand verbürgt sich für Übernahme durch Electronic Arts

Denkbar wäre, dass das eine oder andere neue Projekt zukünftig von Codemasters entwickelt wird. Konkrete Details zur Zukunft der verschiedenen Rennspiel-Marken nannte Electronic Arts im Zuge des aktuellen Statements allerdings nicht.

Zunächst steht der US-Publisher ohnehin erst einmal vor der Aufgabe, die Übernahme von Codemasters über die Bühne zu bringen.

Quelle: GameSpot

