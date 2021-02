Red Dead Online: Die Boni und Inhalte der aktuellen Woche

Ab sofort warten in der Welt von "Red Dead Online" die neuesten Inhalte und Rabatte auf euch. In dieser Woche wird noch einmal der Release der Stand-Alone-Version von "Red Dead Online" gefeiert.

"Red Dead Online" ist ab sofort in einer Stand-Alone-Version erhältlich.

In einer aktuellen Pressemitteilung stellten die Entwickler von Rockstar Games die Inhalte und Boni vor, die mit sofortiger Wirkung in „Red Dead Online“ auf die Spieler warten.

Um den Erfolg der Stand-Alone-Version von „Red Dead Online“ gebührend zu feiern, wird ein spezielles Geschenkpaket für alle unter das Volk gebracht, die den Titel bis zum 15. Februar 2021 spielen. Enthalten sind die folgenden Extras: Gutscheine für ein kostenloses Pferd (bis Rang 39), ein kostenloser Stallplatz, 5.000 Club-XP, zwei kostenlose Fähigkeitskarten, ein kostenloser Mantel (bis Rang 15), ein kostenloses Hemd, eine kostenlose Schnellreise sowie Hochgeschwindigkeitsmunition für alle Schusswaffen, Pferdeerwecker und eine Auswahl Toniken und anderen Verbrauchsgegenständen.

Login-Boni, Rabatte und mehr

Hinzukommen Login-Boni für Händler: Ein Gutschein für 25 kostenlose Händlerwaren, 50 Prozent mehr RDO-Dollar für Händler-Verkaufsmissionen, ein Angebot für 40 Prozent Rabatt auf einen beliebigen Händler-Gegenstand der Stufen „Etabliert“ oder „Anerkannt“ fürs Absolvieren einer Verkaufsmission in dieser Woche.

Wer sich an die Hardcore-Serie „Head for the Hills“ wagt, kann in den kommenden Tagen die doppelte Anzahl an Erfahrungspunkten einstreichen, während mit dem Manteca-Hut, der Kosakenmütze, den Waldlandhandschuhe, dem Morgenfrack, der Charro-Jacke, der Benbow-Jacke, der Concho-Hose, der Ortega-Weste und den Calhoun-Stiefeln zeitlich begrenzte Outfits ein Comeback feiern.

Schnäppchenjäger kommen in dieser Woche ebenfalls auf ihre Kosten und sparen beim Kauf von Waffen (50 Prozent), nicht-rollenspezifische Broschüren beim Hehler (40 Prozent) oder Inhalten von Wilderness Outfitters (30 Prozent) bares Geld. Ebenfalls geboten werden fünf Goldbarren Rabatt auf den Schlachttisch, 40 Prozent auf Lagerstile, Lagerhunde, Lagerflaggen, Cripps‘ Outfits, den Jagdwagen sowie auf den mittelgroßen und großen Lieferwagen. Und: 30 Prozent auf alle Arbeitspferde und Gewehre.

Zu den Prime-Boni der aktuellen Woche heißt es von offizieller Seite: „Wer Red Dead Online spielt und sein Konto im Rockstar Games Social Club mit Prime Gaming verknüpft, erhält Gutscheine für eine kostenlose Kopfgeldjägerlizenz, einen getrimmten Amethyst-Anstrich für den Kopfgeldjägerwagen, ein Angebot für 50 Prozent Rabatt auf den LeMat-Revolver und einen Poncho nach Wahl sowie jeweils 100 Schuss Hochgeschwindigkeits- und Explosivmunition gratis.“

Quelle: Pressemitteilung

