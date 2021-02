Square Enix: Finanzbericht deutet auf steigende Umsätze hin

"Final Fantasy VII Remake" spülte eine Menge Geld in die Kasse.

Der neueste Finanzbericht von Square Enix liegt vor. Dieser verdeutlicht uns, dass die erzielten Umsätze sowie das Unternehmenswachstum im vergangenen Jahr deutlich angestiegen sind. Dabei geht es um den Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Dezember 2020.

Dazu hat vor allem das erste Remake von „Final Fantasy VII“ beigetragen, das im März 2020 für PS4 veröffentlicht wurde. Der zweite Teil befindet sich aktuell schon längst in Entwicklung und soll laut zwei leitenden Entwicklern für die ein oder andere Überraschung sorgen.

Auch dank der Mobile-Sparte wachsen die Umsätze in die Höhe. Dazu trugen Spiele wie „War of the Visions: Final Fantasy Brave Exvius“, „Dragon Quest Tact“ und „Octopath Traveler: Conquerors of the Continent“ bei, die allesamt für Android und iOS verfügbar sind.

Zwar gingen bei den MMORPGS „Final Fantasy XIV Online“ und „Dragon Quest X“ die Verkaufszahlen zurück, doch wegen des monatlichen Abo-Modells konnten trotzdem höhere Gewinne als im Vorjahr eingefahren werden.

Das Superhelden-Abenteuer „Marvel’s Avengers“ konnte jedenfalls nicht zum Unternehmenserfolg beitragen. Im November berichteten wir darüber, dass ein hoher Verlust im Millionenbereich zustande gekommen ist und noch nicht einmal die Entwicklungskosten eingespielt wurden.

Einnahmen der hauseigenen Stores sind eingebrochen

Wegen der Corona-Pandemie mussten stationäre Geschäfte in Japan einen schweren Rückschlag einstecken. Davon sind auch die von Square Enix betriebenen Stores und Cafés betroffen. Deshalb haben die hauseigenen Geschäfte momentan einen schweren Stand und erzielen weniger Einnahmen als in den Jahren zuvor.

Wir sind gespannt, ob Square Enix diese Erfolgsgeschichte fortfahren kann und auch in diesem Jahr einen noch höheren Firmenumsatz erzielen wird. Ihr könnt euch unter anderem auf das Action-RPG „NieR: Replicant“ und den Koop-Shooter „Outriders“ freuen. Auch ein Release von „Final Fantasy XVI“ ist im Bereich des Möglichen.

