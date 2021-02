Bloober Team: Layers of Fear-Macher heuern für neues Projekt an

Bloober Team arbeitet an einem neuen Projekt.

In den vergangenen Jahren machte sich das polnische Studio Bloober Team vor allem mit Horror-Titeln wie „Layers of Fear“ oder „Blair Witch“ einen Namen.

Zuletzt entwickelte das Studio den Horror-Titel „The Medium“, der kürzlich für den PC und die Xbox Series X/S veröffentlicht wurde. Via Twitter wies Designer Artur Łączkowski darauf hin, dass Bloober Team hinter den Kulissen mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat. Für dieses sucht die polnische Entwicklerschmiede aktuell erfahrenes Personal.

„The Medium war cool, oder? Richtig, aber was noch cooler ist, ist, dass wir an einem neuen großen Projekt arbeiten und Ihren Input brauchen! Sind Sie ein Combat-Programmer? VFX-Künstler? Konzeptkünstler? Ja? Dann mach mit, wenn du dich traust“, so Łączkowski in einem frisch abgesetzten Tweet.

Woran Bloober Team derzeit im Detail arbeitet, verriet der Designer leider nicht. Da sich Bloober Team in der Vergangenheit als klassisches Multiplattform-Studio verstand, ist aber durchaus denkbar, dass das nächste Projekt der Polen auch für die PlayStation-Plattformen erscheint.

Sollten sich konkrete Details zum nächsten Titel von Bloober Team ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

