Haven: Rollenspiel mit einem passenden Trailer für die PS4 veröffentlicht

"Haven" ist ab sofort erhältlich.

Nach dem Release auf der PlayStation 5 wurde das Rollenspiel „Haven“ nun auch für die PlayStation 4 und Nintendos Switch veröffentlicht.

Begleitet wurde die Veröffentlichung für die weiteren Plattformen von einem passenden Launch-Trailer, der im Vergleich mit dem Launch-Trailer zur PS5-Version jedoch keine neuen Szenen bietet. Auch an den Inhalten von „Haven“ hat sich auf der PS4 und der Switch nichts geändert. Nach wie vor übernehmt ihr die Kontrolle über das verliebte Paar Yu und Kay.

Übernehmt die Kontrolle über beide Protagonisten

In der Hoffnung zusammen zu bleiben, lassen sie alles hinter sich, um auf einen unheimlichen und instabilen Planeten zu fliehen. Ihr steuert beide Charaktere gleichzeitig und erforscht dabei eine authentische und nachvollziehbare Beziehung.

Zum Thema: Haven: Romantik-Abenteuer für PS5 erschienen – Launch-Trailer

„Koordiniert den Kampf beider Charaktere in den Gefechten, um ihr Leben und ihre Beziehung zu schützen. Gleitet gemeinsam durch eine geheimnisvolle Landschaft, craftet, kocht und sammelt Ressourcen, um ein gemütliches Zuhause zu erschaffen, repariert euer Schiff, kämpft in Echtzeit und trefft die ultimative Entscheidung, ob es sich lohnt, alles für die Liebe zu opfern“, so die Entwickler von The Game Bakers.

