Little Nightmares 2: Die Bedeutung der Alpträume im neuen Video thematisiert

Wenige Tage vor dem offiziellen Release zeigt sich das Horror-Abenteuer "Little Nightmares 2" in einem frischen Video. In diesem geht der Mentalist und Zauberkünstler Derren Brown auf die Bedeutung von Alpträumen ein.

"Little Nightmares 2" erscheint nächste Woche.

Mit „Little Nightmares 2“ geht das Grusel-Abenteuer der schwedischen Tarsier Studios schon in wenigen Tagen in die zweite Runde.

Zur Einstimmung auf den nahenden Release stellten die Entwickler der Tarsier Studios und der Publisher Bandai Namco Entertainment heute ein neues Video zu „Little Nightmares 2“ bereit. In diesem kommt der Mentalist und Zauberkünstler Derren Brown zu Wort und geht etwas näher auf die Bedeutung von Alpträumen ein. Unter anderem wird der Frage nachgegangen, was es mit den schaurigen Träumen im Detail auf sich hat.

Die Flucht aus einer verzehrten Welt

In „Little Nightmares 2“ schlüpfen die Spieler in die Rolle kleinen Jungen Mono, der in einer verzehrten Welt gefangen ist. Ihm zur Seite steht Six, der Protagonistin des ersten Spiels, die hier computergesteuert ist und dem Spieler mit Rat und Tat zur Seite steht.

Zum Thema: Little Nightmares 2: Demo und neuer Trailer veröffentlicht

„Die Spieler werden eine Beziehung zu Six aufbauen, mit ihr zusammen Rätsel lösen, die gruseligen Geheimnisse der Welt aufdecken und von ihren monströsen Bewohnern, wie dem entsetzlichen Jäger und der grotesken Lehrerin, entkommen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

„Little Nightmares 2“ wird am 11. Februar 2021 für den PC, die Switch, die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S sind im Laufe des Jahres an der Reihe.

