Nioh 2 Remastered: PS5 vs PS4 im Ladezeitenvergleich

"Nioh 2 Remastered" kommt in dieser Woche auf den Markt.

„Nioh 2 Remastered“ erscheint morgen als Teil der „Nioh Collection“, die zusätzlich eine aufgepimpte Version des ersten Teils umfasst. Vor allem auf der PS5 können deutliche Vorteile erwartet werden, beispielsweise bei den Ladezeiten.

Nur zwei Sekunden

Im Fall von „Nioh 2“ wurden diese mit den Ladezeiten auf der PS4 verglichen. Zugleich kam die Last-Gen-Version auf der PS5 zum Einsatz. Das Laden einer neuen Mission in „Nioh 2 Remastered“ dauert nur zwei Sekunden, sofern die PS5-Version genutzt wird. Auf der PS4 sind es mehr als 13 Sekunden. Wird die PS4-Fassung auf der PS5 gespielt, reduziert sich die Ladezeit auf knapp über acht Sekunden. Anschauen könnt ihr euch den Ladezeitenvergleich unterhalb dieser Zeilen.

Auf der PS5 umfassen die Neuauflagen von „Nioh“ beziehungsweise „Nioh 2“ nicht nur die Hauptspiele und sämtliche DLCs. Darüber hinaus sind technische Verbesserungen in Form der 4K-Auflösung sowie einer Darstellung in 60 Bildern die Sekunde an Bord.

„Nioh 2“ wurde ursprünglich im März 2020 für die PS4 veröffentlicht. Der zuständige Entwickler Team Ninja hat derzeit keine Pläne für ein „Nioh 3“. Stattdessen arbeitet das Team an neuen Projekten. Gänzlich ausschließen wollte es das Unternehmen aber nicht, irgendwann zur Franchise zurückzukehren.

Zum Thema

Die „Nioh 2: Complete Edition“ erscheint am 5. Februar 2021 für PS4, PS5 und PC. Parallel dazu wird eine „Nioh Collection“ auf den Markt gebracht, die „Nioh Remastered“ und die „Nioh 2: Complete Edition“ zusammenfasst.

