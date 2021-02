The Division 2: Vergleichsvideo zeigt die Unterschiede auf der PS5 und Xbox Series X/S

Das shooterlastige Rollenspiel "The Division 2" hat am Dienstag ein Next-Gen-Upgrade erhalten. Wie gut sich die PS5 und die Xbox Series X/S im direkten Vergleich schlagen, erfahrt ihr in einem kürzlich veröffentlichten Vergleichsvideo. Alle relevanten Unterschiede haben wir im Artikel für euch zusammengefasst.