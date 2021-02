Werewolf The Apocalypse – Earthblood: Launch-Trailer und Test-Wertungen

"Werewolf The Apocalypse - Earthblood" wurde heute veröffentlicht. Begleitet wird der Launch von einem Trailer und wenig überzeugenden Test-Wertungen.

Ab sofort könnt ihr euch in das Action-RPG "Werewolf The Apocalypse - Earthblood" stürzen.

Das Action-RPG „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood“ verweilt seit heute auf dem Markt. Grund genug, dachten sich Nacaon und Cyanide, um mit einem Launch-Trailer auf die Markteinführung aufmerksam zu machen. Ihr könnt ihn euch unterhalb dieser Zeilen anschauen.

Test-Wertungen veröffentlicht

Auch die ersten Test-Wertungen gingen zu „Werewolf The Apocalypse – Earthblood“ online. Auf Metacritic kommt der Titel auf einen Score von 58, der momentan auf zehn Reviews basiert.

Im Test von Finger Guns heißt es: „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ist eines der besten AA-Spiele, die seit geraumer Zeit erschienen sind. Es kombiniert brutale Kämpfe, cleveres Stealth und eine gut entwickelte Geschichte in einer 20 Stunden langen Action-Adventure-Kampagne.“

PlayStation Universe meint: „Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ist in vielerlei Hinsicht absolut veraltet, mit mürbem Stealth-Gameplay, schlechter Grafik und uninspirierenden Umgebungen, zeigt aber dennoch einen Hauch von Innovation, der durch die superbefriedigenden Werwolf-Kämpfe noch verstärkt wird.“

Push Squares Fazit: „Man kann sehen, dass Cyanide gute Ideen für Werewolf: The Apocalypse – Earthblood hatte. Daher ist es eine Schande zu sehen, wie dieses Potenzial verschwendet wird. Das Zerreißen von Feinden ist unbestreitbar befriedigend und die Stealth-Mechanik von Earthblood fühlt sich lohnend an. Aber mit schlechter Grafik, einer kurzen Kampagne und einer enttäuschenden Story kann man diese dringenden Mängel nicht ignorieren.“

Jeuxvideo: „Ein Action-RPG in einem Gothic-Fantasy-Punk-Universum mit Werwölfen in der Hauptrolle, das zeitgenössische Themen wie Ökologie aufgreift, war reizvoll, aber Werewolf: The Apocalypse – Earthblood versagt auf ganzer Linie. Sowohl technisch als auch spielerisch ist das Spiel von Cyanide eine echte Enttäuschung. Das Abenteuer ist repetitiv, das Gameplay uninspiriert, die Erzählung auf ihre einfachste Form reduziert und die Ausführung antiquiert.“

Test-Wertungen in der Übersicht:

Finger Guns – 80

PSX-Scene – 70

PSU – 70

Hobby Consolas – 64

GameSpew – 60

TheThixtAxis -50

God is a Geek – 50

Push Square – 50

Hey Poor Player – 50

Jeuxvideo – 35

Falls euch die Wertungen nicht allzu sehr abschrecken: Kaufen könnt ihr „Werewolf The Apocalypse – Earthblood“ im PlayStation Store als Kombipaket für PS4 und PS5:

