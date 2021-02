Deutsche Charts: Hitman 3 verteidigt Spitzenplätze auf PS5 und Xbox Series X/S

"Hitman 3" hat auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S die Spitzenplätze der deutschen Charts erobert. Auch "GTA 5" und "Call of Duty Black Ops Cold War" schlugen sich in dieser Woche ordentlich.

Für "Hitman 3" lief es auch in der vergangenen Woche hervorragend.

„Hitman 3“ konnte auch in der zweiten Verkaufswoche die Spitze der deutschen Spiele-Charts für sich beanspruchen – zumindest auf den neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. Während sich auf der PS5 „Sackboy: A Big Adventure“ den zweiten Platz schnappte, war es auf der neuen Microsoft-Konsole „Call of Duty Black Ops Cold War“.

Auf der PS4 konnte wiederum „GTA 5“ die Spitze der Charts erobern, gefolgt von Ubisofts „Assassin’s Creed Valhalla“. Die Xbox One-Charts werden von „Call Of Duty: Black Ops Cold War“ angeführt, während der „Landwirtschafts-Simulator 19“ im PC-Ranking den Rückkehrer „Anno 1800“ auf die Plätze verwies.

Auf den Nintendo-Konsolen dominieren „Animal Crossing: New Horizons“ und „Super Mario Party” (Switch) bzw. „Pokémon Ultrasonne” und „Luigi’s Mansion 2 Selects” (3DS).

Top 2 in der Übersicht

Die Charts basieren auf den Verkäufen vom 25. bis 31. Januar 2021 und wurden von GfK Entertainment erhoben. Hier die Übersicht:

PS5

( 1 ) Hitman 3 ( 8 ) Sackboy: A Big Adventure

Xbox Series X/S

( 1 ) Hitman 3 ( 3 ) Call of Duty Black Ops Cold War

PS4

( 1 ) GTA 5 ( 7 ) Assassin’s Creed Valhalla

Xbox One

( 2 ) Call of Duty Black Ops Cold War ( 4 ) Cyberpunk 2077

PC

( 1 ) Landwirtschafts-Simulator 19 ( _ ) ANNO 1800

Switch

( 1 ) Animal Crossing: New Horizons ( 2 ) Super Mario Party

3DS

( 2 ) Pokemon Ultrasonne ( 3 ) Luigis Mansion 2 Selects

Zum Thema

Nach wie vor gilt: Bei den Charts von GfK Entertainment ist zu beachten, dass sie sich in der Regel auf die Verkäufe im klassischen Handel konzentrieren, Steam, GOG und Co also außen vor bleiben. In den Download-Stores kann es zu anderen Rangfolgen kommen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Charts