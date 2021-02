Diablo 4: Blizzard gibt neuen Release-Hinweis heraus

"Diablo 4" wird kommen, aber nicht mehr in diesem Jahr. Das gab Blizzard Entertainment im Zuge des jüngsten Geschäftsberichtes bekannt. Frühestens 2022 wird der Titel den Markt erobern.

Blizzard liefert einmal im Quartal neue Einblicke in das Action-RPG.

Blizzard Entertainment versorgt die Spieler in sogenannten Quartalsupdates zwar regelmäßig mit neuen Informationen zu „Diablo 4“. Doch einen Veröffentlichungstermin gab das Unternehmen bislang nicht preis. Daran dürfte sich eine Weile nichts ändern. Denn Blizzard kündigte im Zuge des neusten Quartalsbericht an, dass die Veröffentlichung des Action-RPGs noch eine ganze Weile auf sich warten lässt.

Launch nicht vor 2022

Laut der Angabe des Unternehmens wird der Launch von „Diablo 4“ nicht in diesem Jahr erfolgen. Das heißt, frühestens ab 2022 könnt ihr euch mit dem lang erwarteten Sequel beschäftigen.

Im aktuellen Geschäftsbericht heißt es im Wortlaut: „Wir erwarten, dass die Nettobuchungen von Blizzard angesichts der Dynamik von World of Warcraft und der anderen Initiativen, die wir im Geschäft haben, wachsen werden. Unser Ausblick beinhaltet nicht den Launch von Diablo 4 oder Overwatch 2 im Jahr 2021.“

Auch wenn „Diablo 4“ dem laufenden Jahr fernbleibt, könnt ihr bis zum Jahreswechsel ein neues „Diablo“ erwarten. Die Rede ist von „Diablo Immortal“, das für Mobile-Systeme auf den Markt gebracht wird. Allerdings geht Blizzard Entertainment offenbar nicht davon aus, dass der Titel einen wesentlichen Beitrag zum allgemeinen Ergebnis leisten wird.

„Während Diablo Immortal gut voranschreitet und wir seinen Launch später in diesem Jahr erwarten, haben wir derzeit keinen wesentlichen Beitrag des Titels in unserem Ausblick“, so Blizzard Entertainment im jüngsten Geschäftsbericht.

Angekündigt wurde „Diablo 4“ im November 2019. Die Bestätigung des Titels erfolgte damals für die Plattformen PC, Xbox One und PlayStation 4. Inzwischen verweilen die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S auf dem Markt, sodass getrost davon ausgegangen werden kann, dass auch diese Plattformen versorgt werden.

Blizzard betonte im Zuge der Ankündigung, dass „Diablo 4“ thematisch zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren wird. Das heißt, ihr dürft euch im Fall des neuen Action-RPGs auf ein düsteres Abenteuer einstellen, das die Welt von „Sanctuary“ aus einem ganz neuen Blickwinkel zeigt. Mehr zu „Diablo 4“ erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht.

