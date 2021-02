PlayStation Store: Top Januar-Downloads auf PS5 und PS4

Für "FIFA 21" lief es auf der PS5 hervorragend.

Sony hat eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im PlayStation Store veröffentlicht. Die Übersicht basiert auf den Verkäufen bzw. Downloads im Januar 2021 und ist einmal mehr auf die unterschiedlichen Plattformen aufgeteilt.

FIFA 21 an der PS5-Spitze

Den Spitzenplatz der PS5-Charts schnappte sich im Januar 2021 das Fußballspiel „FIFA 21“. Auch der Neueinsteiger „Hitman 3“ schaffte es nicht, am Dauerseller von Electronic Arts vorbeizukommen. Allerdings erschien das neuste Spiel rund um Agent 47 nur wenige Tage vor dem Monatswechsel. Platz 3 ging im Januar an den Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“, gefolgt von „Assassin’s Creed Valhalla“.

Die Charts auf der PS4 unterscheiden sich ein wenig. Spitzenreiter ist dort der Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ vor „GTA 5“. Es folgen „Minecraft“ und auf dem vierten Platz „FIFA 21“.

Die PlayStation VR-Charts werden von „Beat Saber“ angeführt. Auf den weiteren Plätzen folgen der „Job Simulator“ und „Superhot VR“. In Bezug auf die Free-2-Play-Spiele ging nichts an „Rocket League“ vorbei, was aufgrund des Alters beachtlich ist. Allerdings war der Titel vor nicht allzu langer Zeit noch kostenpflichtig. „Call of Duty Warzone“ und „Fortnite“ schlugen sich ebenfalls hervorragend. Nachfolgend seht ihr die kompletten PSN-Charts.

PlayStation Store-Charts Januar 2021

PS5

FIFA 21 Hitman 3 Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin‘s Creed Valhalla Marvel‘s Spider-Man: Miles Morales Mortal Kombat 11 Rainbow Six Siege Immortals Fenyx Rising Demon‘s Souls No Man‘s Sky NBA 2K21 WRC 9 Sackboy: A Big Adventure Madden NFL 21 Dead by Daylight: Special Edition Borderlands 3 Watch Dogs: Legion Planet Coaster: Konsolenedition Godfall Dirt 5

PS4

Call of Duty: Black Ops Cold War Grand Theft Auto 5 Minecraft FIFA 21 The Forest The Crew 2 Red Dead Redemption 2 ARK: Survival Evolved Gran Turismo Sport Fall Guys: Ultimate Knockout Horizon Zero Dawn Complete Edition Tom Clancy‘s Ghost Recon Breakpoint Gang Beasts Assassin‘s Creed Odyssey Assassin‘s Creed Valhalla Tekken 7 PES 2021 Season Update Marvel‘s Spider-Man The Witcher 3: Wild Hunt Crash Team Racing Nitro-Fueled

PlayStation VR

Beat Saber Job Simulator Superhot VR The Walking Dead: Saints & Sinners Vader Immortal: A Star Wars VR Series Arizona Sunshine Creed: Rise to Glory Astro Bot Rescue Mission Blood & Truth Gun Club VR

Free-2-Play (PS4 & PS5)

Rocket League Call of Duty: Warzone Fortnite PES 2021 Lite Vigor Rogue Company Genshin Impact Apex Legends Destiny 2 Rec Room

