Xbox Series X/S: Verkaufszahlen laut Analyst nicht weit von der PS5 entfernt

Die Xbox Series X/S kämpft weiter mit Lieferengpässen.

Mit der Xbox Series X/S und der PlayStation 5 läuteten Microsoft und Sony im November des vergangenen Jahres die neue Konsolen-Generation ein.

Während Sony im Geschäftsbericht zum am 31. Dezember 2020 zu Ende gegangenen Quartal bestätigte, dass die PlayStation 5 im vergangenen Jahr rund 4,5 Millionen Mal ausgeliefert wurde, nannte Micosoft bisher keine konkreten Zahlen und sprach stattdessen nur vom „größten Launch der Xbox-Geschichte“. Mit dem Analysten und Industrie-Insider Daniel Ahmad könnte eine als verlässlich geltende Quelle ein wenig Licht ins Dunkle gebracht haben.

Wie Ahmad via Twitter zu verstehen gab, soll die Xbox Series X/S bis Ende Dezember 2020 rund eine Million Mal weniger ausgeliefert worden sein als die PlayStation 5. Dies würde bedeuten, dass Microsoft im vergangenen Jahr etwa 3,5 Millionen Xbox Series X/S-Konsolen an den Handel ausliefern beziehungsweise an den Endkunden verkaufen konnte.

Zum Thema: Xbox Series X/S kaufen: Ende der Lieferengpässe erst in ein paar Monaten?

Laut Microsoft wurde 2020 jede produzierte Xbox Series X/S-Konsole auch verkauft. Genau wie die PlayStation 5 kämpft die Xbox der neuen Generation seit dem offiziellen Launch im November 2020 mit Lieferengpässen. Wie Mike Spencer, Microsofts Head of Investor Relations, kürzlich in einem Interview einräumte, ist durchaus denkbar, dass sich die Lieferengpässe der Xbox Series X/S noch ein paar Monate hinziehen.

Eine Begebenheit, die Spencer unter anderem auf die Tatsache zurückführte, dass sich derzeit viele Unternehmen um die begrenzten Produktionskapazitäten von Firmen wie AMD bemühen.

I wonder what Xbox Series X|S’s number is so far, not as a „console war“ thing, but because at this point it’s literally a „how many have Sony and Microsoft made“ thing – since every console made from both companies is being sold. https://t.co/7KFQmaSu0S

— Ryan McCaffrey (@DMC_Ryan) February 3, 2021