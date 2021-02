In Nightmare: Der chinesische Horror-Titel erscheint im Westen – Trailer

Wie der Publisher Maximum Games bekannt gab, wird sich das Unternehmen des chinesischen Horror-Abenteuers "In Nightmare" aus dem Hause Magic Fish Studio annehmen und den Titel im Westen veröffentlichen. Der Release hierzulande erfolgt im Laufe des Jahres.

"In Nightmare" erscheint 2021 im Westen.

Im Rahmen des „PlayStation China Hero Project“ entstand unter anderem der von den Magic Fish Studios entwickelte Horror-Titel „In Nightmares“.

Wie der Publisher Maximum Games bekannt gab, wird sich das Unternehmen des Horror-Abenteuers annehmen und diesem den Weg in den Westen ebnen. Einen konkreten Releasetermin nannte der Publisher bisher allerdings nicht und wies lediglich darauf hin, dass „In Nightmares“ im Westen im Laufe des Jahres für die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Begleitet wurde diese Ankündigung von einem passenden Trailer, der euch den Horror-Titel etwas näher vorstellt.

Die Reise durch eine alptraumhafte Welt

Nach diversen Schicksalsschlägen entscheidet sich der Protagonist dazu, sein Herz zu verschließen. Anschließend fällt er in einen tiefen Schlaf und erwacht in einer alptraumhaften Welt. Entwicklerangaben zufolge handelt es sich bei „In Nightmares“ um einen Horror-Titel, der von seiner Geschichte getrieben wird und euch eine Mischung aus Action und Puzzles bietet.

Während seiner Reise durch die alptraumhafte Welt und seiner Flucht vor der Realität entdeckt der Protagonist, was wirklich in ihm steckt. Gleichzeitig manifestieren sich seine Traumata in Form von furchterregenden Monstern, die Jagd auf ihn machen.

Begleitet wird der Charakter von einem Traumgeist, der ihm mit Rat und Tat zur Seite steht.

