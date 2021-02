Call of Duty Black Ops Cold War: Weiteres Update passt Bewegungsstrafen erneut an

Der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War" hat über das Wochenende ein weiteres Update erhalten, mit dem Treyarch noch einmal bei den Bewegungsstrafen nachgebessert hat.

Am Wochenende haben Activision und Treyarch ein weiteres kleines Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ veröffentlicht. Mit diesem hat man noch einmal einige Änderungen vorgenommen und so manchen Fehler ausgemerzt.

Abstürze und mehr behoben

Unter anderem hat man die Bewegungsstrafen nach einem Sprung, die seit der vergangenen Woche auf die Geschwindigkeit und die Sprunghöhe angewandt werden, ein wenig reduziert. Anscheinend war Treyarch etwas über das Ziel hinausgeschossen, als sie die Jump-Shots abschwächen wollten. Des Weiteren hat man einen seltenen Absturz behoben, der mit dem Spielmodus „Gunfight“ zusammenhing. Außerdem sollte man wieder den Helikopter für Vorratskisten zerstören können.

Im Zombies-Modus hat man ebenfalls einige weitere Fehler behoben, sodass unter anderem mehrere Abstürze bereinigt wurden, die auf Jump Pads, Essence Traps und weiteres in „Firebase Z“ zurückzuführen waren. Des Weiteren sollte der Orda ab sofort auch die sekundären Angriffe korrekt abfeuern. In den Verteidigungslinien sollte man auch nicht mehr auch die Fire Control Unit gelangen können. Alle weiteren Änderungen kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken.

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im vergangenen November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Weitere Nachrichten zum Spiel halten wir in unserer Themenübersicht für euch bereit.

