Gearbox Software: Offenbar war auch Microsoft an einer Übernahme interessiert

In der vergangenen Woche gab die Embracer Group die Übernahme von Gearbox Software bekannt. Industrie-Insidern zufolge hatte auch Microsoft Interesse an einer Übernahme der "Borderlands"-Macher.

Microsoft hatte offenbar Interesse an Gearbox Software.

In der vergangenen Woche kündigte THQ Nordics Mutterkonzern in Form der Embracer Group die Übernahme von Gearbox Software an beziehungsweise bestätigte eine Fusion der beiden Unternehmen.

Allem Anschein nach war neben der Embracer Group auch Microsoft an einer Übernahme der „Borderlands“-Macher interessiert. Darauf wiesen via Twitter zumindest zwei bekannte Industrie-Insider hin, die sich in der Vergangenheit als verlässliche Quellen einen Namen machte. „Gearbox war eines der Unternehmen, das den ursprünglichen Tweet inspiriert hat. Ich glaube, Microsoft hat sich Gearbox angesehen, aber den Deal eindeutig nicht abgeschlossen“, so Brad Sams, der bereits vor ein paar Wochen andeutete, dass weitere Studios vor einer Übernahme stehen.

Verhandlungen offenbar nicht weit fortgeschritten

Untermauert werden Sams‘ Angaben von Windows Centrals Jez Corden, der ebenfalls in Erfahrung gebracht haben möchte, dass Microsoft über eine Übernahme von Gearbox Software nachdachte. Sonderlich weit fortgeschritten waren die Planungen beziehungsweise Verhandlungen aber offenbar nicht. Und durch die Übernahme von Gearbox Software durch die Embracer Group haben sich entsprechende Gedankengänge ohnehin erledigt.

Zum Thema: Embracer Group: Zusammenschluss mit Gearbox angekündigt

Eigenen Angaben zufolge wird Gearbox Software durch die Fusion mit der Embracer Group in die Lage versetzt, mehr kreative Risiken einzugehen und an komplett neuen Marken zu arbeiten. Wie es mit der „Borderlands“-Reihe weitergehen wird, bleibt hingegen abzuwarten, da die Rechte am Loot-Shooter weiter bei 2K Games liegen.

Zuletzt ließ Gearbox Software aber zumindest verlauten, dass das Studio auch auf lange Sicht weiter mit 2K Games an „Borderlands“-Projekten arbeiten möchte.

This is true. — Jez (@JezCorden) February 3, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gearbox Software